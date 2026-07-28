نیویورک تایمز: آمریکا شهروندان ایرانی و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی درباره آنچه که در جریان تجاوز آمریکا به ایران و درگیری های منطقه رخ داد اعتراف کرد که حملات هوایی آمریکا علیه ایران دست کم باعث قربانی شدن هزار و ۷۰۰ غیرنظامی شد.

گرچه آمار شهدای تجاوزات آمریکا علیه ایران بیشتر از این ارقام است اما این گزارش به مثابه اعتراف روزنامه آمریکایی مبنی بر کشتار غیرنظامیان در جنگ مذکور محسوب می شود.

نیویورک تایمز گزارش داد که در ۲۸ فوریه تعدادی از موشک های تاماهاوک از سوی ناوهای آمریکایی به سمت یک مدرسه ابتدای در میناب شلیک شد که به دنبال آن ۱۷۵ نفر قربانی شدند. اکثر این قربانیان را کودکان تشکیل می دادند.

همچنین نوع جدیدی از موشک های آمریکایی به سمت یک سالن ورزشی، یک مدرسه و ۲ منطقه مسکونی در جنوب ایران اصابت کرد که باعث قربانی شدن ۲۱ نفر شد.