دهقان: یکی از دلایل ناترازی انرژی، الگوی نادرست مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سمینار پایداری تولید در صنعت فولاد با محوریت «چالش انرژی»، گفت: صنعت فولاد ایران به‌عنوان صنعتی پیشران نه تنها در توسعه اقتصادی و رشد صنعتی کشور موثر است، بلکه در تامین امنیت کشور و در صنایعی از قبیل دفاع و غذا و... تاثیرگذار است.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس ادامه داد: چرا صنایع باید با ناترازی انرژی مواجه باشند در حالی که کشور ما دومین دارنده منابع گازی جهان است؟ این مشکل ناشی از ضعف مدیریت کشور است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از دلایل ناترازی انرژی، الگوی نادرست مصرف است. میزان مصرف ما در مقایسه با جهان بالاست، در حالی که راندمان نیروگاه‌ها پایین است. موضوع دیگر اتلاف انرژی در مسیر توزیع است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در این شرایط اتخاذ نگاه راهبردی و بلندمدت به موضوع انرژی ضروری است، اما مدیران مشکلات را با راهکارهای کوتاه مدت حل می‌کنند، در حالی که باید نگاه مدیریتی بلندمدت باشد تا اطمینان سرمایه‌گذار جذب شود.

دهقان متذکر شد: اگر در گذشته نفت، موتور پیشران اقتصاد کشور بود، امروز فولاد این نقش را دارد، بنابراین باید به نوسازی این صنعت توجه ویژه شود.

