به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی بازرس کل قضایی لرستان بهاتفاق هیئت همراه از بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد بهصورت سرزده بازدید کرد.
در جریان این بازدید که مسئولان بیمارستان نیز حضور داشتند از بخشهای مختلف بیمارستان؛ از جمله اورژانس، آزمایشگاه، بخشهای بستری، داروخانه بازدید به عمل آمد و عملکرد بخشهای ویژه بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت و روند ارائه خدمات سلامت به بیماران نیز بهدقت بررسی شد، این بازدید شامل گفتگو با پرسنل، مدیران و مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان و گفتگو با مراجعین و بررسی مشکلات و درخواستهای شهروندان بود و نحوه ارائه خدمات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و از زحمات پرسنل این بیمارستان تقدیر شد.
بازرس کل قضایی استان هدف از انجام این بازرسیها را اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و افزود: پاسخگویی شفاف و رعایت حقوق شهروندی از جمله وظایف اصلی دستگاههای اجرایی استان است.
رضایی در ادامه تصریح کرد: پرستاران، پزشکان و کادر سلامت ستون اصلی هر جامعهای برای تقویت حوزه سلامت هستند. در حال حاضر و باتوجهبه توقع از جامعه پرستاری که در هر شرایطی در خدمت مردم عزیز کشور باشند، این توقع از مسئولان نیز وجود دارد که به فکر معیشت و رفاه این عزیزان نیز باشند.
در این بازدید ریاست بیمارستان گزارشی از عملکرد و وضعیت ارائه خدمات و مشکلات موجود ارائه کرد.
لازم به ذکر است در این بازدید سرزده موارد نقص از جمله کمبود پزشک متخصص در بعضی رشتهها، حضور بهموقع پزشک آنکال و سایر مشکلات صورتجلسه شد و مقرر شد ایرادات و اشکالات احصاء شده را ریاست و مسئولین دانشگاه دراسرعوقت برطرف کنند.
نظر شما