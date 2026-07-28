دو ایستگاه سیار ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در تهران فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا اظهار کرد:با توجه به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین، پلیس مهاجرت و گذرنامه تلاش کرده خدمات مورد نیاز زائران را در محل‌های پرتردد و تجمعات مردمی ارائه کند.

وی افزود: در همین راستا، دستگاه‌های بومی و سیار ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی در ۲ نقطه از شهر تهران شامل محرم‌شهر میدان آزادی و همچنین میدان انقلاب مستقر شده‌اند تا متقاضیان بتوانند درخواست‌های خود را با سهولت و سرعت بیشتری ثبت کنند.

نودهی در پایان اعلام کرد: پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی، صدور و چاپ گذرنامه طبق روال قانونی انجام خواهد شد.