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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

دو ایستگاه سیار ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در تهران فعال شد

دو ایستگاه سیار ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در تهران فعال شد

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از استقرار دستگاه‌های سیار ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در محرم‌شهر میدان آزادی و میدان انقلاب تهران برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا اظهار کرد:با توجه به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین، پلیس مهاجرت و گذرنامه تلاش کرده خدمات مورد نیاز زائران را در محل‌های پرتردد و تجمعات مردمی ارائه کند.

وی افزود: در همین راستا، دستگاه‌های بومی و سیار ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی در ۲ نقطه از شهر تهران شامل محرم‌شهر میدان آزادی و همچنین میدان انقلاب مستقر شده‌اند تا متقاضیان بتوانند درخواست‌های خود را با سهولت و سرعت بیشتری ثبت کنند.

نودهی در پایان اعلام کرد: پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی، صدور و چاپ گذرنامه طبق روال قانونی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6901447

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