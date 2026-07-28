خدمات به زوار اربعین در مرز زرباطیه بدون مشکل در جریان است

سپهبد عمر الوائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مرز مهران اظهار کرد: از روز اول تا روز دوازدهم صفر، بیش از ۷۵۰ هزار زائر از این مرز تردد کردهاند و امروز که روز سیزدهم صفر است، بیش از ۱۵۰ هزار زائر ایرانی از مرز زرباطیه عبور کردهاند.
وی با تأکید بر پایداری کامل خدمات در این مرز افزود: خدمات از جمله صدور گذرنامه، حملونقل زائران و سایر امور بهصورت کامل در مرز جریان دارد.
رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق خاطرنشان کرد: بر اساس دستور نخستوزیر عراق، بازدید از سایر مرزهای مشترک با ایران نظیر منذریه، شیب و شلمچه نیز در دستور کار قرار دارد تا زیرساختها و خدمات برای رفاه زائران و حملونقل آنها ارتقا یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که این مراسم زیارتی ویژه و همراه با ایمنی کامل برای زائران باشد و آنها پس از پایان مراسم، بهسلامت به کشورهای خود بازگردند.
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