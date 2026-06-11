عبدال دیانتینسب در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: آتشسوزی ظهر پنجشنبه از ساعت ۱۲ در عرصههای طبیعی و مرتفع منطقه حفاظتشده دنا در محدوده روستای آبزار آغاز شد.
وی اظهار کرد: با حضور بهموقع و تلاش بیوقفه محیطبانان، کارشناسان محیط زیست، جوامع محلی، دهیاران و تشکلهای زیستمحیطی، عملیات مهار آتش در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پس از پنج ساعت و نیم تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، این آتشسوزی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به طور کامل مهار شد.
وی با اشاره به هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای مختلف عنوان کرد: مدیریت میدانی مناسب، همراهی فرماندار شهرستان دنا و مشارکت مردم محلی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش به بخشهای وسیعتر منطقه داشت.
دیانتی نسب با بیان اینکه هماکنون عملیات پایش و سرد کردن محدوده حریق ادامه دارد، گفت: تیمهای عملیاتی در منطقه حضور دارند تا از شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: این آتشسوزی به بخشی از گونههای مرتعی و تعدادی از درختان و درختچههای منطقه آسیب وارد کرده است، اما علت دقیق وقوع حریق و میزان خسارت وارده پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا یگان امداد محیط زیست اطلاع دهند.
منطقه حفاظتشده دنا به دلیل برخورداری از تنوع زیستی غنی و گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری، یکی از مهمترین زیستبومهای کشور به شمار میرود و وقوع هرگونه حریق در این عرصهها خسارات قابل توجهی به طبیعت وارد میکند.
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