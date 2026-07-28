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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

۹ تبعه غیرمجاز در استان اردبیل به مراجع قضایی معرفی شدند

۹ تبعه غیرمجاز در استان اردبیل به مراجع قضایی معرفی شدند

اردبیل- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: ۹ تبعه‌ غیرمجاز خارجی شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم زاده با اشاره به جریمه‌ مالی کارفرمایان متخلف اظهار کرد: بر اساس قانون، هر کارفرمایی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده نماید، به ازای هر روز کاری، معادل ۵ برابر دستمزد روزانه‌ مصوب جریمه خواهد شد. این اقدام در راستای حمایت از اشتغال نیروی کار ایرانی و ساماندهی بازار کار انجام می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ تبعه خارجی دارای مجوز کار رسمی از کشورهای ترکیه، چین، هندوستان، لبنان و جمهوری آذربایجان در واحدهای تولیدی و کشاورزی استان مشغول به فعالیت هستند. این افراد با هدف انتقال دانش فنی و مهارت‌های تخصصی به نیروی کار ایرانی جذب شده‌اند و فعالیت آن‌ها کاملاً قانونی و تحت نظارت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تمامی کارفرمایان موظف هستند پیش از هر گونه استخدام، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند و در صورت مشاهده‌ تخلف، علاوه بر اعمال جریمه‌ سنگین، پرونده‌ی آنان به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

رحیم زاده ادامه داد، طرح‌های نظارتی تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان نیز خواسته شده هر گونه موارد مشکوک را به اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گزارش دهند.

کد مطلب 6901456

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