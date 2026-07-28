رشد ۵۶ درصدی کمک حامیان ایرانی مقیم خارج به ایتام قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، همت امانی با اشاره به تداوم حمایت ایرانیان نیکوکار مقیم خارج از کشور از فرزندان نیازمند، اظهار کرد: هموطنان خیر مقیم خارج، با وجود فاصله جغرافیایی، همچنان حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را ادامه داده و کمک‌های خود را به‌صورت منظم به حساب فرزندان معنوی واریز می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۸۸ حامی خارج از کشور، حمایت از ۸۶۳ فرزند معنوی تحت پوشش کمیته امداد استان قزوین را بر عهده دارند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین با بیان اینکه در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از سوی این حامیان به حساب فرزندان تحت حمایت واریز شده است، تصریح کرد: این میزان کمک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۶ درصد افزایش داشته است.

امانی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در توانمندسازی خانواده‌های نیازمند گفت: در مجموع بیش از ۴۳ هزار حامی از فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین پشتیبانی می‌کنند.

وی از خیران و نیکوکاران دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام، در حمایت از فرزندان نیازمند سهیم شوند و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir، حامی یک یا چند فرزند معنوی شده و در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند.