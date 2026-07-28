ناوگان امدادی و ۱۷ کارشناس اورژانس اصفهان به مرز شلمچه اعزام شدند

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه آئین بدرقه کاروان امدادسلامت اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و همزمان با ششم مردادماه ۱۴۰۵، تیمهای برگزیده عملیاتی این مرکز برای پوشش درمانی و امدادی بزرگترین اجتماع بشری جهان عازم مناطق مرزی شدند.
وی با تشریح جزئیات ناوگان اعزامی به مرزهای خروجی کشور، بیان کرد: در این مرحله، ۷ واحد امدادی متخصص شامل ۶ دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات مراقبتهای ویژه و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس (به عنوان بیمارستان سیار پیشبیمارستانی) به همراه یک خودروی پشتیبانی فنی و لجستیک، راهی مرز شلمچه شدهاند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان با اشاره به پتانسیل نیروی انسانی در این ماموریت تصریح کرد: ۱۷ نفر از مجربترین کارشناسان فوریتهای پزشکی استان که سابقه حضور در عملیاتهای بحرانی و تجمعات انبوه را دارند، وظیفه خدمترسانی مستقیم به زائران سرور و سالار شهیدان، امام حسین (ع) را بر عهده خواهند داشت.
نصیری همچنین به تداوم استقرار این تیمها اشاره کرد و افزود: تیمهای اعزامی از امروز فعالیت خود را در محدوده تعیین شده آغاز کرده و استقرار آنها تا پایان مراسم اربعین و بازگشت کامل زائران به کشور (چند روز پس از روز اربعین) ادامه مییابد تا در صورت بروز هرگونه گرمازدگی، سوانح احتمالی یا بیماریهای واگیر، در کمترین زمان ممکن مداخلات درمانی لازم را انجام دهند.
وی ابراز کرد: اورژانس اصفهان علاوه بر اعزام نیرو به مرزها، در مسیرهای مواصلاتی داخل استان نیز که محل تردد زائران سایر استانها به سمت مرز است، در حالت آمادهباش کامل قرار دارد.
نظر شما