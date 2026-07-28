گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان وعربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه در تماسهای تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه سلطنت عمان و عربستان سعودی، ضمن بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقهای، بر ضرورت تقویت همکاری و پیشبرد تلاشهای دیپلماتیک مشترک برای برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در تماسهای تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه عربستان و عمان در خصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقهای گفتگو کردند.
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