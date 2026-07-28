به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز سهشنبه در جریان بازدید از ساختمان مرکزی استانداری لرستان، اظهار داشت: این پروژه در سال جاری افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از ۱۰ سال پیش آغاز شده است، افزود: طی سال گذشته، تأمین منابع مالی و اعتباری ویژهای برای این پروژه صورتگرفته و تنها پنج درصد از عملیات اجرایی این پروژه، باقیمانده است.
استاندار لرستان، ادامه داد: این پروژه در شرف بهرهبرداری است و طی سال جاری نیز افتتاح میشود.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت ویژه این پروژه در بام لرستان، بیان داشت: طرحهای متنوعی نیز توسط دستگاههای مختلف از جمله گردشگری، جنگلکاری و... در این حوزه تعریف شده که امروز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برایناساس، آینده قابلتوجهی برای توسعه محدوده بام لرستان متصور هستیم و موضوع راههای دسترسی مردم به این مجموعه و همچنین راه دسترسی مردم به مجموعه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار لرستان، تأکید کرد: باتوجهبه راه دسترسی به مجموعه ورزشی لرآرنا، فرصت ویژهتری برای توسعه این محدوده، صورت میگیرد.
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