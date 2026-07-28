به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر خسروی؛ در جریان سفر استانی به ایلام، با حضور در پایانه مرزی مهران، روند خدمترسانی به زائران اربعین، آمادگی زیرساختهای ارتباطی و وضعیت ارائه خدمات بانکی را از نزدیک بررسی کرد.
وی ضمن بازدید از موکب شهدای ارتباطات و شعبه مرزی پستبانک، از اقدامات انجامشده برای تسهیل خدماترسانی به زائران قدردانی کرد.
در نشست مشترک رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات با مسئولان استانی، آخرین وضعیت پایداری شبکه ارتباطی، ظرفیتهای بانکی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست مقرر شد بهمنظور پاسخگویی بهتر به نیاز زائران، ضریب تخصیص ارز برای استانهای مرزی ایلام و کرمانشاه افزایش یابد.
همچنین بر اساس تصمیمات این نشست، شعب منتخب پستبانک استان ایلام و شعبه مستقر در پایانه مرزی مهران، همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۸ نسبت به توزیع ارز اربعین اقدام خواهند کرد تا فرآیند دریافت ارز برای زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
توسعه خدمات ارتباطی و اینترنت رایگان در مرز مهران
در جریان این بازدید، ارائه اینترنت بیسیم (Wi-Fi) رایگان در موکب شهدای ارتباطات برای استفاده زائران نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین وضعیت پوشش ارتباطی محورهای منتهی به مرز مهران و سایتهای مخابراتی مسیرهای تردد زائران بررسی و بر تسریع در رفع آسیبدیدگیهای احتمالی شبکه تأکید شد.
بر این اساس، مقرر شد برای تقویت پایداری ارتباطات در محور ایلام–سرابله از سایتهای سیار استفاده شود. همچنین وضعیت تأمین ارتباطات در مرز چیلات شهرستان دهلران مورد بررسی قرار گرفت و برنامهریزی برای بهرهگیری از سایتهای پرتابل و ایجاد زیرساختهای ثابت توسط اپراتورهای ارتباطی در این منطقه انجام شد.
این بازدید در چارچوب برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش تابآوری شبکه، تقویت زیرساختهای ارتباطی و بانکی و ارائه خدمات پایدار، باکیفیت و ایمن به زائران اربعین حسینی انجام شد.
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