اسفندیارپور: حق ما حضور در آسیاست اما نامه زدیم حق چادرملو نسوزد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیارپور مدیرعامل گل گهر سیرجان درباره اخرین وضعیت حضور این تیم در رقابت های فصل آینده لیگ نخبگان آسیا گفت: پس از جلسه هایی که برگزار شدتصمیم بر انجام تورنمنت سه جانبه شد و ما هم احترام گذاشتیم و در ان رقابت ها شرکت کردیم. بعد از بردن چادرملو هم به این برد احترام گذاشتیم اما ظاهرا AFC تصمیمی که گرفتیم را نپذیرفته است. ما حتی نامه زدیم که حق چادرملو است اما بحث سوخت شدن سهمیه ایران است. ما البته حقمان حضور در آسیا است.

او که خودش عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است در این باره افزود: انصرافی که دادیم را به فدراسیون فوتبال اعلام هم کردیم اما اینکه به آسیا اعلام شده یا نه مربوط به فدراسیون فوتبال است. این سهمیه سوم برای جام حذفی است و این حضور حق ما بوده است. می شد خیلی راحت جام حذفی برگزار شود و قهرمان را معرفی کرد اما تصمیم چیزی دیگری بود.

اسفندیارپور به پرونده بازی گل گهر با چادرملو در لیگ برتر فصل گذشته و رای انضباطی برد ۳ بر صفر سیرجانی ها را که کمیته استیناف تایید کرد هم پرداخت و گفت:ما به خاطر شکایت از چادرملو بابت استفاده از بازیکن غیرمجاز رای کمیته انضباطی را داریم و باز هم امتیازی ما بالاتر از آنها هستیم و حق خودمان می دانیم در آسیا باشیم.