به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در چهارصد و بیست و یکمین جلسه شورا ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: مدیریت شهری موفق را نباید تنها با تعداد پل‌ها، تونل‌ها یا خطوط مترو ارزیابی کرد؛ پشت هر پروژه عمرانی، نظامی از برنامه‌ریزی، انضباط مالی، سرمایه انسانی، آموزش، شفافیت و مشارکت مردمی قرار دارد که ضامن موفقیت و پایداری توسعه شهری است.

وی با اشاره به تعامل مؤثر میان شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری در دوره ششم افزود: تصویب بیش از ۷۵ درصد لوایح ارسالی شهرداری و پاسخگویی به بیش از ۹۵ درصد تذکرات اعضای شورا، بیانگر شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر هم‌افزایی، پاسخگویی و احترام متقابل میان مدیریت اجرایی و نهاد سیاست‌گذار شهر است.

صادقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه تصریح کرد: در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفت. تدوین شش دوره بودجه سالانه، تنظیم اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه، استقرار نظام تخصیص اعتبارات، پایش مستمر اجرای برنامه چهارم تحول و پیشرفت و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، از جمله اقداماتی بود که انضباط مالی و برنامه‌محوری را در مدیریت شهری تقویت کرد.

وی ادامه داد: هیچ سازمانی بدون سرمایه انسانی توانمند، موفق نخواهد بود. خوشبختانه در این دوره، اقدامات ماندگاری در این حوزه انجام شد. صدور ۶ هزار و ۸۷۸ حکم تبدیل وضعیت ایثارگران، ساماندهی نیروهای بلاتکلیف، برنامه‌ریزی برای ساماندهی هزاران نیروی پیمانکاری، ارتقای شغلی بیش از ۱۲ هزار نفر و صدور بیش از ۳۳۵ هزار حکم کارگزینی، تنها بخشی از خدماتی است که برای ارتقای منزلت و امنیت شغلی کارکنان شهرداری تهران به انجام رسید.

عضو شورا افزود: در کنار این اقدامات، توسعه آموزش نیز با جدیت دنبال شد. برگزاری ۴ هزار و ۶۰۷ دوره آموزشی و تحقق بیش از هشت میلیون نفر-ساعت آموزش، طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای، توسعه آموزش‌های تخصصی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و تخصصی کارکنان، سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده مدیریت شهری محسوب می‌شود.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا گفت: در حوزه تحول اداری نیز اقدامات مهمی انجام شد. شناسایی ۸۴۶ خدمت، اصلاح و مکانیزه‌سازی ۲۸۰ فرایند، بازنگری ساختارهای سازمانی، توسعه دولت الکترونیک و استقرار سامانه‌های هوشمند، موجب شد فرآیندهای اداری با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود و زمینه کاهش بروکراسی و ارتقای بهره‌وری فراهم گردد.

صادقی در ادامه اظهار داشت : در کنار اصلاح ساختارها و توسعه نظام‌های مدیریتی، توجه به سلامت اداری، شفافیت و ارتقای بهره‌وری نیز از اولویت‌های این دوره بود. شناسایی گلوگاه‌های فساد، مدیریت تعارض منافع، تقویت نظام ارزیابی عملکرد و توسعه سامانه‌های نظارتی، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری شد؛ مسیری که باید با جدیت در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

وی افزود: در کنار این اقدامات، نباید از توجه مدیریت شهری به رفاه، معیشت و کرامت خانواده بزرگ شهرداری تهران غافل شد. اجرای بسته‌های رفاهی «خرسندساز» در ۱۴ محور، توسعه خدمات فرهنگی، ورزشی، رفاهی، معیشتی و مسکن کارکنان، نشان داد که سرمایه انسانی، مهم‌ترین دارایی مدیریت شهری است و هر میزان که به رفاه و انگیزه کارکنان توجه شود، کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان نیز ارتقا خواهد یافت.

صادقی گفت: یکی از جلوه‌های ارزشمند این رویکرد، عملکرد شرکت شهر سالم بود؛ مجموعه‌ای که امروز نقش مهمی در صیانت از سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان ایفا می‌کند. در این دوره، تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد به بیش از یک‌هزار و ۶۱۹ مرکز افزایش یافت و تنها در سال ۱۴۰۴، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مراجعه به درمانگاه‌های مستقیم شهر سالم ثبت شد. همچنین انجام بیش از ۴۷ هزار معاینه طب کار و راه‌اندازی مراکز تخصصی جدید از جمله «خانه امید اوتیسم» و «کلینیک اختلالات خواب»، گام‌های مؤثری در ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان و خانواده‌های آنان بود.

صادقی ادامه داد: البته در کنار این دستاوردهای ارزشمند، لازم می‌دانم به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کنم که تداوم این خدمات، نیازمند تأمین پایدار منابع مالی است. انتظار می‌رود با حمایت شورای اسلامی شهر تهران و اهتمام مدیریت شهری، بدهی‌های سنواتی حوزه درمان و مطالبات مراکز طرف قرارداد هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا این خدمات حیاتی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، مهم‌ترین بخش سخنان خود را به مشارکت مردمی اختصاص داد و گفت: طرح "من شهر دارم" ثابت کرد هرجا به مردم اعتماد شود، مردم نیز در اداره شهر مسئولانه حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: طی چهار دوره اجرای این طرح، بیش از ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار شهروند در انتخاب ۱۱ هزار و ۵۳ پروژه شهری مشارکت کردند و برای اجرای این پروژه‌ها ۳۰ همت اعتبار اختصاص یافت؛ آماری که این طرح را به بزرگ‌ترین تجربه مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری تهران تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه آینده مدیریت شهری بر پایه حکمرانی داده‌محور، سرمایه انسانی و مشارکت مردم شکل می‌گیرد، گفت : طرح "من شهر دارم" امروز به یکی از موفق‌ترین تجربه‌های حکمرانی مشارکتی در تاریخ مدیریت شهری تهران تبدیل شده است.

صادقی همچنین اجرای بودجه‌ریزی شهروندی را یکی دیگر از دستاوردهای ماندگار دوره ششم دانست و تصریح کرد: این تجربه می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر کلان‌شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد و جایگاه شهروندان را از مطالبه‌گر صرف به شریک تصمیم‌سازی و توسعه شهری ارتقا دهد.

وی در پایان با قدردانی از شهردار تهران، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و تمامی مدیران و کارکنان شهرداری گفت: استمرار انضباط مالی، توسعه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها، ارتقای سلامت اداری، سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و گسترش مشارکت شهروندان باید به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری در سال‌های آینده دنبال شود.