به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست مشترک مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با حضور عبدالحسن بهرامی، رییس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این نشست مقرر شد، اتاق ایران و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در بروزرسانی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و برگزاری شایسته رویداد ملی صنایع خلاق مانوین همکاری کنند.

عبدالحسن بهرامی، رییس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در این نشست گفت: حمایت از صنایع خلاق و فناوری‌های فرهنگی صرفاً یک سیاست فرهنگی نیست، بلکه راهبردی برای تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، حفظ و تقویت هویت ملی، افزایش سرمایه اجتماعی کشور به شمار می‌آید.

بهرامی در ادامه با تاکید بر استفاده از ظرفیت اتاق برای بروزرسانی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم افزود: تجربه قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نشان داد که رویکردهای حمایتی باید متناسب با ماهیت این صنایع تکامل یابند؛ به‌گونه‌ای که در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، محور اصلی حمایت «شرکت» بود، اما در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، این رویکرد به حمایت از «فعالیت‌های دانش‌بنیان» توسعه یافت.

وی افزود: با الهام از این تحول، سیاست‌های حمایتی در حوزه صنایع خلاق نیز باید از تمرکز صرف بر نوع شخصیت حقوقی یا عنوان بنگاه فراتر رفته و بر حمایت از فعالیت‌ها، زنجیره ارزش، محصولات، خدمات و کسب‌وکارهای خلاق استوار شوند. چنین رویکردی ضمن افزایش شمول و اثربخشی حمایت‌ها، زمینه توسعه اقتصاد خلاق، تجاری‌سازی دارایی‌های فرهنگی، ارتقای رقابت‌پذیری و حضور مؤثر صنایع خلاق ایران در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به تجربه موفق همکاری اتاق ایران و معاونت علمی در تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان ابراز امیدواری کرد: همکاری برای بروزرسانی سند و مشارکت در برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین نیز به نقطه عطفی برای پیشبرد برنامه ها و همکاری های فی مابین مبدل شود.