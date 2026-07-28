به گزارش خبرنگار مهر، سعید بارانیپور، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از ارائه خدمات درمانی به یکهزار و ۴۰۰ مصدوم حوادث جادهای در بیمارستان حضرت فاطمهالزهرا (س) رباطکریم طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی که مدیر درمان این بیمارستان است، اظهار کرد: از مجموع مصدومان پذیرششده، یکهزار و ۳۹۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند و هشت نفر نیز به دلیل شدت بالای جراحات اولیه جان خود را از دست دادند.
بارانیپور استقرار شبانهروزی متخصصان طب اورژانس، جراحی عمومی، ارتوپدی و نوروسرجری، همراه با حضور کادر پرستاری و توسعه زیرساختهای درمانی را از عوامل مؤثر در ارتقای خدماترسانی به مصدومان عنوان کرد.
وی افزود: تجهیز بخش تصویربرداری به دستگاههای MRI، سیتیاسکن و سونوگرافی و همچنین راهاندازی بخش تخصصی تروما، روند رسیدگی به مصدومان را تسریع کرده است.
مدیر درمان بیمارستان حضرت فاطمهالزهرا (س) رباطکریم خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد مصدومان پذیرششده مربوط به محورهای مواصلاتی استان تهران و ۱۰ درصد دیگر از جاده ساوه و مسیرهای خارج از محدوده استان به این مرکز منتقل شدهاند.
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