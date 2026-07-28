برپایی موکب«مع امام منصور»جمکران با رویکرد ترویج مهدویت در مسیر اربعین

حجت الاسلام والمسلمین یاسین حسین‌آبادی از استقرار موکب «مع امام منصور» آستان مقدس مسجد جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلا همزمان با ایام منتهی به اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این موکب تا ۱۹ ماه صفر با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، رسانه‌ای، قرآنی و معارفی پذیرای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران افزود: برنامه‌ریزی انجام شده به گونه‌ای است که در تمام ساعات روز، زائران بتوانند از برنامه‌های متناسب با فضای معنوی اربعین بهره‌مند شوند و خدمات فرهنگی در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای به صورت مستمر ارائه شود.



وی گفت: ارتباط زنده با شبکه‌های رسانه‌ای از بخش‌های ثابت برنامه‌های این موکب است که هر روز در سه نوبت صبح، عصر و شب برگزار خواهد شد و زمینه انعکاس گسترده فعالیت‌های فرهنگی و حال و هوای مسیر پیاده‌روی اربعین را فراهم می‌کند.



وی افزود: در کنار این بخش، هر روز محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان، حافظان، گروه‌های تواشیح و فعالان بین‌المللی قرآنی برگزار می‌شود تا فضای قرآنی موکب در طول ایام اربعین تقویت شود.



برنامه‌های فرهنگی در تمام ساعات روز ادامه دارد



حسین‌آبادی بیان کرد: پس از اقامه نماز ظهر و عصر، مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) همراه با سخنرانی و مداحی برگزار می‌شود و در ادامه نیز نشست‌های تخصصی با حضور استادان و کارشناسان در دستور کار قرار دارد.



وی ادامه داد: ویژه‌برنامه‌های قرآنی در ساعات ابتدایی شب اجرا می‌شود و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء نیز مراسم عزاداری، سخنرانی و مداحی برای زائران پیش‌بینی شده است.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: از دیگر بخش‌های برنامه‌های شبانه این موکب، روایتگری دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت با حضور حاج حسن شالبافان است که هر شب از ساعت ۲۳ تا ۲۴ برگزار خواهد شد.



وی اضافه کرد: مناجات سحرگاهی نیز از ساعت ۲ تا ۳:۳۰ بامداد با نوای حاج حسن شالبافان همراه با تلاوت اذانگاهی برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های ثابت این موکب در روزهای منتهی به اربعین خواهد بود.



ویژه‌برنامه‌های مناسبتی تا اربعین برگزار می‌شود



حسین‌آبادی با اشاره به برنامه‌های مناسبتی موکب گفت: دعای توسل در ششم مرداد، اجتماع بزرگ «امام زمانی‌ها در خیمه‌گاه زهر شهید» و دعای کمیل در هشتم مرداد و همچنین ویژه‌برنامه استغاثه به حضرت ولی‌عصر (عج) و دعای ندبه در نهم مرداد از جمله برنامه‌های شاخص این موکب است.



وی افزود: این ویژه‌برنامه‌ها با هدف ایجاد فضای معنوی متناسب با ایام اربعین و بهره‌گیری هرچه بیشتر زائران از فرصت حضور در مسیر پیاده‌روی حضرت سیدالشهدا (ع) تدارک دیده شده است.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: موکب «مع امام منصور» در کنار خدمت‌رسانی فرهنگی و رسانه‌ای به زائران، تلاش می‌کند زمینه گسترش معارف اهل‌بیت (ع)، ترویج فرهنگ مهدویت، تعمیق انس با قرآن کریم و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت را در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان اسلام فراهم سازد.



وی خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌های پیش‌بینی شده تا ۱۹ ماه صفر به صورت منظم در محل استقرار موکب اجرا خواهد شد و زائران اربعین حسینی می‌توانند در بخش‌های مختلف قرآنی، فرهنگی، رسانه‌ای و آیینی این مجموعه حضور یابند.