اربعین؛ جلوه همدلی ملت‌ ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، آیتالله سید صدرالدین قپانچی، امام جمعه نجف اشرف، در دیدار با سید عبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ابعاد فرهنگی و تمدنی راهپیمایی اربعین، این اجتماع عظیم را نماد پیروزی جبهه فرهنگی اسلام و جلوهای از معنویت، مودت و همبستگی میان ملتهای مسلمان دانست.
قپانچی در این دیدار با اشاره به حضور میلیونی مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف، اظهار داشت: آنچه در نجف رخ داد، حضوری شگفتانگیز و کمنظیر بود که بدون هیچگونه تبلیغات رسمی شکل گرفت و نشان داد فرهنگ اربعین، زیارت و معنویت، قدرتی بزرگ در عرصه جنگ نرم و فرهنگی ایجاد کرده است. اربعین، پیروزی جبهه فرهنگی اسلام را به نمایش میگذارد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت نیز با قدردانی از میزبانی مردم عراق گفت: یکی از مهمترین دلایل حضور گسترده زائران در عراق، روی گشاده، محبت و مهماننوازی مردم این کشور است. خوشبختانه برنامهها و خدمات اربعین هر سال نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و ما قدردان این میزبانی صمیمانه هستیم. این موفقیت بزرگ، لطف و عنایت الهی است.
در ادامه، رئیس سازمان حج و زیارت، با تشریح آخرین وضعیت خدماترسانی به زائران اربعین اظهار کرد: بیش از یکهزار و ۳۰۰ نفر از خادمان افتخاری و کارگزاران سازمان حج و زیارت در واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان مشغول خدمترسانی هستند. همچنین تاکنون بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبتنام کردهاند که حدود نیمی از آنان وارد کشور عراق شدهاند.
رشیدیان با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع اخیر، افزود: پیام این حضور عظیم کاملاً روشن بود و باید قدردان این همراهی و همدلی باشیم. شایسته است زائران ایرانی در موسم اربعین امسال، از مردم عراق بهدلیل میزبانی کریمانه و حضور پرشورشان در این مراسم نیز قدردانی کنند.
نظر شما