به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان افزود: مدیریت بحران شهرستان وظیفه هماهنگی، نظارت و اجرای صحیح قوانین و مقررات میان دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

فرماندار گناوه با تأکید بر آمادگی برای اسکان اضطراری مسافران و گردشگران اظهار کرد: سالن‌های ورزشی، اماکن آموزش و پرورش و سایر ظرفیت‌های دستگاه‌ها باید برای اسکان اضطراری در آمادگی کامل باشند.

اسفندیاری تاکید کرد: روستای احشام احمد و رودشور به‌دلیل قرار گرفتن در بالادست و انجام نشدن اقدامات مؤثر در سالیان گذشته، جز نقاط بحرانی شهرستان محسوب می‌شود و باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گناوه بیان کرد: محدوده دره گپ نیز از دیگر نقاط بحرانی شهرستان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شناورهای صیادی از فردا اجازه خروج به دریا نخواهند داشت و دریابانی در این زمینه همکاری لازم را خواهد داشت.

وی گفت: لایروبی رودخانه‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که منجر به ایجاد خطر در نقاط دیگر نشود.

همه دستگاه‌ها برای بارندگی پیش‌رو در آماده‌باش کامل باشند

وی هشدار داد: در صورت بروز کوچک‌ترین حادثه ناشی از قصور، دستگاه قضائی به موضوع ورود خواهد کرد.

اسفندیاری، نقش دستگاه‌های اجرایی را بسیار مهم دانست و افزود: بر اساس تکالیف مشخص ابلاغ شده به دستگاه‌ها، اقدامات باید به‌نحوی انجام شود که در صورت وقوع بحران توان انجام اقدامات مؤثر را داشته باشند.

فرماندار گناوه از شهرداران بندر ریگ و گناوه خواست نسبت به پاکسازی مسیرها و دفع آب‌های سطحی اقدام کنند و نقاطی که در بارندگی هفته قبل دچار آب‌گرفتگی شده بوده. باید با کنترل و نظارت مستمر، از بروز مشکلات بیشتر برای شهروندان جلوگیری شود.

وی بر آمادگی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، همه دستگاه‌ها باید در آماده‌باش باشند، مراکز درمانی آمادگی کامل داشته باشند، نقاط بحرانی ناشی از طغیان رودخانه‌ها به‌دقت بررسی شود و مدیران در تمام ساعات در دسترس باشند تا مدیریت بحران به‌درستی انجام شود.