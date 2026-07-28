به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر سهشنبه در آیین رونمایی از ماشینآلات عمرانی و خدماتی دهیاریهای استان، تجهیز دهیاریها به امکانات و ماشینآلات مورد نیاز را اقدامی مؤثر در ارتقای خدماترسانی به روستاییان و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی دانست و اظهار کرد: در کنار توسعه زیرساختها، دهیاران باید موتور محرک اشتغال، تولید ثروت و توسعه همهجانبه روستاها باشند.
وی با قدردانی از تلاش دهیاران استان، به نقشآفرینی آنان در خدمترسانی به زائران در ایام تشییع پیکر مطهر شهدای اقتدار اشاره کرد و افزود: عملکرد خراسان جنوبی در برپایی موکبها و میزبانی از زائران در نشست مشترک مسئولان وزارت کشور و استاندار خراسان رضوی مورد تقدیر قرار گرفت که این موفقیت حاصل همدلی و همکاری همه ارکان استان بود.
هاشمی با تأکید بر اینکه مدیریت روستاها نباید تنها به امور خدماتی و عمرانی محدود شود، بیان کرد: دهیاران علاوه بر مسئولیتهای اجرایی، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز نقش دارند و باید با شناسایی ظرفیتهای هر روستا، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و ثروتآفرینی را فراهم کنند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد دهیاران باید بر اساس میزان موفقیت آنان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشد، گفت: ظرفیتهایی مانند گردشگری، صنایعدستی، گیاهان دارویی، دامداری، زنبورداری، پرورش قارچ و مشاغل خانگی فرصتهای مناسبی برای توسعه اقتصاد روستاهاست.
هاشمی با انتقاد از باقی ماندن بخشی از اعتبارات در حساب برخی دهیاریها افزود: نگهداری منابع مالی بدون هزینهکرد برای رفع مشکلات مردم پذیرفتنی نیست و دهیاریها باید با رعایت ضوابط قانونی، این اعتبارات را برای اجرای طرحهای عمرانی، اصلاح شبکههای آب، توسعه زیرساختها و رفع نیازهای ضروری روستاها هزینه کنند.
وی حفاظت و نگهداری صحیح از ماشینآلات و تجهیزات دهیاریها را از مهمترین وظایف دهیاران برشمرد و تصریح کرد: این تجهیزات از بیتالمال تأمین شده و نگهداری مناسب از آنها موجب افزایش عمر مفید و بهرهوری خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی دهیاران را محور وحدت و انسجام در روستاها دانست و گفت: دهیاران نباید وارد اختلافات داخلی شوراهای اسلامی شوند، بلکه باید با تعامل، همدلی و تمرکز بر حل مشکلات مردم، مسیر توسعه و پیشرفت روستاها را هموار کنند.
هاشمی نظارت بر کیفیت خدمات عمومی، پیگیری مسائل نانواییها، رسیدگی به مشکلات خانوادههای محروم، سرکشی به خانوادههای معظم شهدا، توجه به امور فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را از دیگر وظایف مهم دهیاران عنوان کرد.
وی همچنین بر دقت در واگذاری اراضی روستایی تأکید کرد و افزود: زمینهای روستایی باید در اختیار افرادی قرار گیرد که قصد سکونت و فعالیت در روستا را دارند و از تبدیل این اراضی به ویلاهای تفریحی جلوگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بهبود برخی شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم، افزایش صادرات، رشد جذب منابع بانکی و افزایش اعتبارات ملی، حاصل وحدت، همدلی و همکاری مسئولان و مردم استان است.
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