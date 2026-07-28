مدارس زنجان در آغاز مهرماه با آمادگی کامل پذیرایی دانش آموزان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌اله تاراسی در جلسه هماهنگی پروژه مهر با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: بازگشایی مدارس در مهرماه، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت‌رسانی در نظام تعلیم و تربیت است و باید همه بخش‌ها با نهایت دقت، انسجام و مسئولیت‌پذیری برای تحقق این مأموریت مهم پای کار باشند.

وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی روند سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: لازم است مشکلات و چالش‌های سال‌های تحصیلی قبل با دقت احصا، دسته‌بندی و تحلیل شود تا بتوان با برنامه‌ریزی به‌موقع، از بروز مجدد آن‌ها در مهرماه پیش‌رو جلوگیری کرد.

تاراسی افزود: توجه به جزئیات در حوزه‌هایی همچون نیروی انسانی، فضا و تجهیزات آموزشی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساماندهی کلاس‌ها و آماده‌سازی مدارس، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت بازگشایی مدارس خواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های پروژه مهر در همه مناطق و نواحی، گفت: گزارش‌گیری منظم، پیگیری دقیق مصوبات و رصد مستمر اقدامات اجرایی باید به‌عنوان یک اصل در دستور کار مدیران و دبیران کارگروه‌ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: پروژه مهر زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که همه اقدامات آن مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، نیازهای مناطق و بررسی دقیق وضعیت مدارس باشد.

تاراسی همچنین در بخش دیگری از این جلسه به موضوع آمادگی استان برای برگزاری اجلاس سراسری رؤسای آموزش‌ و پرورش کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به برگزاری این اجلاس به‌صورت مجازی، لازم است همه تمهیدات لازم برای حضور منسجم، منظم و شایسته استان در این رویداد ملی فراهم شود.

وی بر هماهنگی دقیق بخش‌های مرتبط، آمادگی کامل زیرساخت‌های مورد نیاز و توجه به کیفیت برگزاری این برنامه تأکید کرد.