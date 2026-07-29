قزوین با تولید ۲۷ هزار تن گوشت مرغ،۴۰ درصد بیش از نیاز استان تولید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۱۴ میلیون قطعه جوجه در ۳۳۶ واحد پرورش مرغ گوشتی استان جوجه‌ریزی شد که حاصل آن تولید ۲۷ هزار تن گوشت مرغ و عرضه مستمر این محصول به بازار مصرف بوده است.

وی افزود: میزان تولید گوشت مرغ در این مدت حدود ۴۰ درصد بیش از نیاز استان بوده و پس از تأمین کامل بازار داخلی، مازاد تولید به سایر استان‌های کشور ارسال شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه این آمار بیانگر جایگاه قزوین به عنوان یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ کشور است، تصریح کرد: پایداری تولید در استان موجب شده علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، سهم مؤثری در تنظیم بازار سایر استان‌ها نیز ایفا شود.

غیاثوند با اشاره به تداوم تولید در شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: این موفقیت در حالی به دست آمده که تولیدکنندگان بخش طیور با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی، با تلاش، مدیریت مناسب و حفظ چرخه تولید، روند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه داده‌اند.

وی تأکید کرد: استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت مرغ، علاوه بر تقویت امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی کشور، نقش مهمی در پایداری زنجیره تولید، تقویت اقتصاد استان و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر فشارهای خارجی دارد.

