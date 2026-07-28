به گزارش خبرنگار مهر، نشست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی ظهر سهشنبه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در آستانه سفر رئیسجمهور به این استان برگزار شد.
قائمپناه در این نشست، پس از شنیدن دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای نمایندگان حوزههای انتخابیه مختلف استان، بر نقش مهم نظرات آنان در تدوین برنامه سفر و تعیین اولویتهای مصوبات تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در سفرهای استانی اظهار کرد: نگاه دولت این است که آنچه بهعنوان مصوبه سفر تصویب میشود، قابلیت اجرا داشته باشد و مردم آثار و نتایج آن را در زندگی خود مشاهده کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هیچ مصوبهای که دولت توان اجرای آن را نداشته باشد، به امضا نخواهد رسید، افزود: تمامی مصوبات سفرهای استانی در چارچوب قانون بودجه تدوین و اجرا میشود.
وی ادامه داد: تاکنون اعتبارات تمامی مصوبات سفرهای استانی، متناسب با زمانبندی پیشبینیشده، بهصورت صددرصدی و حتی بیش از میزان پیشبینیشده تأمین و پرداخت شده است و دولت تلاش دارد با پایبندی به تعهدات خود، اعتماد مردم را تقویت کند.
قائمپناه با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در کشور تصریح کرد: این استان با برخورداری از ظرفیتهای مهم در حوزههای صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نیازمند نگاه ویژهتری است و باید مسائل و فرصتهای آن با توجه بیشتری دنبال شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی نیز مسائل و مشکلات حوزههای انتخابیه خود را مطرح کرده و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای سفر رئیسجمهور به استان ارائه کردند.
نمایندگان همچنین با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم، از رویکرد و اقدامات مسعود پزشکیان تقدیر کرده و وی را فردی آشنا با مسائل کشور و آذربایجان شرقی دانستند. آنان بر مردمی بودن، توجه به عدالت در توزیع امکانات، استفاده از ظرفیت کارشناسان و تلاش دولت برای حل مسائل اساسی کشور تأکید کردند.
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