اعزام کاروان ۴۵۰ نفره زائران حسینی از یاسوج به کربلای معلی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه اعزام ۴۵۰ نفر از زائران یاسوجی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی و کربلای معلی راهی مرز شلمچه شدند.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعزام کاروان ۴۵۰ نفره زائران حسینی به مرز شلمچه برای زیارت به کربلای معلی و پیاده روی اربعین حسینی خبر داد.

ستار هدایت خواه اظهار کرد: این کاروان با ۱۰ دستگاه اتوبوس و در مجموع ۴۵۰ نفر زائر، امشب از مرز شلمچه عازم کشور عراق می‌شوند.

هدایت‌خواه با تشریح برنامه این کاروان افزود: زائران فردا وارد نجف اشرف خواهند شد و پس از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، از روز بعد مسیر پیاده‌روی به سمت کربلای معلی را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اعضای این کاروان روز پیش از اربعین حسینی وارد کربلا خواهند شد و شب و روز اربعین را در جوار بارگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به عبادت، زیارت و عزاداری خواهند پرداخت.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: زائران این کاروان در ایام حضور خود در کربلا، نایب‌الزیاره مردم استان و شهدای والامقام خواهند بود و پس از پایان مراسم اربعین، شب بعد از اربعین مسیر بازگشت را آغاز کرده و از طریق مرز شلمچه وارد کشور می‌شوند.

هدایت‌خواه در پایان با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه زائران، بر رعایت نظم، همکاری با مسئولان کاروان و توجه به توصیه‌های اجرایی و بهداشتی در طول مسیر تأکید کرد.