سروش: حذف هپاتیت C تا سال ۲۰۳۰ در اولویت نظام سلامت است

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی هپاتیت (۶ مرداد / ۲۸ جولای) با اشاره به شعار امسال «پیش به‌سوی حذف هپاتیت C؛ گامی نو برای ارتقای سلامت در زندان»، اظهار کرد: هپاتیت C دیگر یک بیماری صعب‌العلاج محسوب نمی‌شود و با بهره‌گیری از داروهای ضدویروسی جدید، در بیش از ۹۵ درصد موارد قابل درمان است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای تعهدات ملی و جهانی، برنامه شناسایی، غربالگری و درمان مبتلایان را با هدف حذف هپاتیت C تا سال ۲۰۳۰ در اولویت قرار داده و تلاش می‌کند با گسترش دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی، بار این بیماری را در استان کاهش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر اینکه هپاتیت C در بسیاری از موارد بدون علامت است، تصریح کرد: تشخیص زودهنگام، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از عوارض جدی این بیماری از جمله سیروز و سرطان کبد است و افراد در معرض خطر باید برای انجام آزمایش‌های تشخیصی اقدام کنند.

سروش خاطرنشان کرد: مراکز درمانی و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در سطح استان آماده ارائه خدمات مشاوره، آزمایش و درمان به افراد شناسایی‌شده هستند و تمامی اقدامات لازم برای درمان بیماران بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی و رفع انگ اجتماعی پیرامون این بیماری، از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی صحیح و مستمر، نظام سلامت را در تحقق هدف «جامعه‌ای بدون هپاتیت» و حذف این بیماری تا سال ۲۰۳۰ همراهی کنند.