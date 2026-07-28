  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

مسکو: اوکراین حملات به جایگاه‌های سوخت در روسیه را افزایش داده است

مسکو: اوکراین حملات به جایگاه‌های سوخت در روسیه را افزایش داده است

سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: اوکراین حملات به جایگاه‌های سوخت در روسیه را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: در فاصله زمانی از ۲۰ تا ۲۶ ژوئیه، بر اثر حملات نیروهای مسلح اوکراین ۵۷ غیرنظامی در روسیه کشته و ۴۳۵ نفر دیگر با درجات مختلف مجروح شدند.

سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: نیروهای مسلح اوکراین طی ۷ روز گذشته دست‌کم ۷ هزار و ۱۹۵ پرتابه و مهمات به سوی اهداف غیرنظامی در خاک روسیه شلیک کرده‌اند.

رودیون میروشنیک، در ادامه اضافه کرد: نیروهای مسلح اوکراین شدت حملات به جایگاه‌ های سوخت در روسیه را افزایش داده‌اند.

کد مطلب 6902063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها