به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: در فاصله زمانی از ۲۰ تا ۲۶ ژوئیه، بر اثر حملات نیروهای مسلح اوکراین ۵۷ غیرنظامی در روسیه کشته و ۴۳۵ نفر دیگر با درجات مختلف مجروح شدند.

سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: نیروهای مسلح اوکراین طی ۷ روز گذشته دست‌کم ۷ هزار و ۱۹۵ پرتابه و مهمات به سوی اهداف غیرنظامی در خاک روسیه شلیک کرده‌اند.

رودیون میروشنیک، در ادامه اضافه کرد: نیروهای مسلح اوکراین شدت حملات به جایگاه‌ های سوخت در روسیه را افزایش داده‌اند.