۳۹۰ پهپاد اوکراینی در آسمان مسکو منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهردار پایتخت روسیه روز سه‌شنبه، ساعاتی قبل از دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که بیش از ۳۹۰ پهپاد در طول شب منطقه مسکو را هدف قرار داده‌اند که شمار زیادی از آنها منهدم و خنثی شدند.

سرگئی سوبیانین اعلام کرد: «بین ساعت ۸:۳۰ شب (۱۷:۳۰ به وقت گرینویچ) و ۶:۳۰ صبح، بیش از ۳۹۰ پهپاد به سمت منطقه مسکو در حال پرواز بودند. اکثر آنها قبل از رسیدن به شهر توسط نیروهای پدافند هوایی خنثی شدند. ۸۱ پهپاد دشمن هنگام نزدیک شدن به مسکو منهدم شدند.»

با این حال، وزارت دفاع روسیه بعداً اعلام کرد که در مجموع ۳۵۶ پهپاد اوکراینی در بیش از دوازده منطقه، از جمله در نزدیکی پایتخت، سرنگون شده‌اند.

نه وزارت دفاع و نه سوبیانین هیچ توضیحی در مورد این اختلاف ارائه نکردند.

آندری وروبیف، فرماندار منطقه‌ای مسکو نیز گزارش داد که حملات پهپادی به منازل مسکونی در شهر چخوف و روستای واولوو آسیب رسانده است.

اوکراین حملات دوربرد خود را به سایت‌های انرژی، لجستیکی و نظامی روسیه و بعضا مناطق مسکونی افزایش داده است.