به گزارش خبرگزاری مهر، الهه محبوب، رئیس اداره اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: حدود ۲۰ ساعت از تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و سخنرانی‌های انقلابی رهبر شهید در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی در این کتابخانه موجود است.

رئیس اداره اسناد کتابخانه آستان قدس رضوی افزود: این سخنرانی‌ها مربوط به مساجد امام حسن(ع)، ملاهاشم و کرامت مشهد در آرشیو اسناد این آستان مقدس است که به‌صورت اهدایی از مصاحبه‌شوندگان اداره اسناد جذب شده است.

گفتنی است؛ آیین رونمایی از آرشیو سخنرانی‌های رهبر شهید انقلاب مربوط به قبل از سال ۱۳۵۰ شمسی در دویست و نود و نهمین برنامه سه‌شنبه‌های علمی و فرهنگی کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد.