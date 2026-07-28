در پناه امام رضا(ع)؛ وقتی مهربانی مسیر زیارت را هموار می کند

خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفائیان: زیارت، از طلبیده شدن شروع میشود، از لحظهای که دل، بیقرار میشود و نام امام رضا(ع) در جان آدمی مینشیند. برای بسیاری، رسیدن به این آستان فقط یک سفر نیست، پاسخی است به سالها اشتیاق، چشمانتظاری و زمزمهای که در دل مانده بود تا روزی به اجابت برسد.
در میان این شوق، هستند کسانی که زیارت برایشان معنایی عمیقتر دارد؛ مردمی که رنج تن، دشواری راه و تنگنای زندگی، رسیدنشان را سختتر کرده، اما محبت امام رضا(ع) را از دلشان نگرفته است. همین دلدادگی است که خستگی مسیر را کم میکند و امید را در جان زائر زنده نگه میدارد.
کاروان ۹۱ معلول از تبریز، روایت دلهایی است که طلبیده شدهاند؛ دلهایی که با همه سختیها، راهی زیارت شدهاند تا در سایه بارگاه امام رضا(ع) آرام بگیرند.
از رمپ تا اسکان؛ الزامات سفر زائران خاص
محمد ملکی، مسئول زائر اولیها، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جریان اعزام زائران اولی به مشهد حاصل حدود ۲۵ سال کار مردمی است؛ حرکتی که از مسجدها و گروههای مردمی آغاز شد و در ادامه با مرکز نیکوکاری «زوارالرضا» و مؤسسه خیریه کشوری «مهر خورشید هشتم» شکل منسجمتری گرفت.
مسئول زائر اولی ها افزود: برند شناختهشده این مجموعه در کشور «زائر اولیها» است و همه فعالیتها، از سایت و صفحههای اجتماعی تا برنامههای اجرایی، با همین نام شناخته میشود، محور اصلی این فعالیت، آوردن زائر اولیها از مناطق محروم، بهویژه افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان، به مشهد مقدس است و بخش مهمی از این زائران از میان مددجویان سازمان بهزیستی هستند.
وی گفت: در کنار مددجویان بهزیستی، برخی زائران نیز زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند و گروهی دیگر نیز از مناطق محروم هستند که زیر پوشش هیچ نهادی نیستند، اما برای نخستین بار به زیارت مشرف میشوند.
ملکی افزود: در ایام شهادت امام رضا(ع) نیز کاروانهایی از آبادان، استان فارس و دیگر استانها به مشهد اعزام میشوند و این روند تا پایان سال ادامه دارد.
مسئول زائر اولی ها گفت: به طور میانگین هر سال بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار زائر از سوی این مجموعه به سفر زیارت اعزام میشوند.
وی افزود: امسال به دلیل شرایط جنگی، اعزامها از تیرماه آغاز شد و از آن زمان تاکنون حدود ۴۰۰ نفر به مشهد آمدهاند و اگر شرایط کشور تغییر نکند، این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
ملکی گفت: در مشهد، اسکان، پذیرایی، برنامه اجرایی و دیگر خدمات برای زائران کاملا رایگان است.
مسئول زائز اولی ها افزود: در مواردی برخی زائران توان تأمین بخشی از هزینه حملونقل را دارند، گاهی یک مؤسسه خیریه همکار بخشی از این هزینه را تقبل میکند و بخشی نیز از سوی مجموعه زائر اولیها پرداخت میشود.
وی افزود: مردم اگر توفیق تشرف به حرم امام رضا(ع) را دارند، تلاش کنند دیگران را نیز در این مسیر همراه کنند؛ بهویژه کسانی را که در کنار محدودیت مالی، محدودیت جسمی هم دارند و سفر برایشان دشوارتر است.
ملکی گفت: مسئله این زائران فقط هزینه سفر نیست، بلکه بسیاری از آنان به دلیل شرایط خاص جسمی به زیرساختها و همراهی ویژه نیاز دارند؛ مناسبسازی مسیر تردد، وجود رمپ، سرویسهای بهداشتی متناسب، دسترسی آسان در محل اسکان، امکان رفتوآمد راحت و فراهم بودن امکانات لازم برای افراد دارای معلولیت، از نیازهای اصلی این کاروانهاست، در این سفرها فقط یک نفر اعزام نمیشود، بلکه در بسیاری موارد کل خانواده باید همراه باشند تا امکان زیارت برای فرد دارای معلولیت فراهم شود.
مسئول زائر اولی ها افزود: به همین دلیل، شرایط اسکان و پذیرایی نیز باید متناسبسازی شده باشد تا خانوادهها بتوانند با آرامش و سهولت بیشتر در مشهد حضور پیدا کنند، همراهی با افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان، هزینه سفر را بالاتر میبرد، اما همین همراهی، راه زیارت را برای کسانی باز میکند که بدون کمک دیگران امکان آمدن ندارند.
وی گفت: پیام اصلی این مجموعه آن است که زیارت نباید به یک تجربه فردی محدود بماند و هر کس امکان تشرف دارد، باید برای رساندن دیگران به این مسیر نیز قدم بردارد.
۴۴ نفر برای نخستین بار به زیارت میروند
فاطمه ایرانمکانی، همراه کاروان اعزامی معلولان از تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد این کاروان تحت پوشش یک خیریه فعال در حوزه معلولان هستند و موسس این خیریه، کارکنان آن و بسیاری از افرادی که در مجموعه فعالیت دارند، خود از جامعه معلولان هستند و به همین دلیل مسائل و نیازهای این قشر را از نزدیک لمس کردهاند.
همراه کاروان اعزامی معلولان از تبریز با بیان اینکه در این سفر ۹۱ نفر به مشهد اعزام شدهاند، گفت: حدود ۴۴ نفر از این جمع زائر اولی هستند و تاکنون موفق به زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) نشده بودند. تعدادی دیگر نیز آخرین بار ۱۰، ۲۰ و حتی ۳۰ سال پیش به مشهد مشرف شده بودند.
وی درباره ترکیب این کاروان تصریح کرد: برخی از زائران به همراه اعضای خانواده خود در این سفر حضور دارند؛ بهگونهای که در بعضی خانوادهها یک نفر دارای معلولیت است و سایر اعضای خانواده نیز او را همراهی میکنند. در مواردی نیز سرپرست خانواده یا یکی از والدین دارای معلولیت است و همسر و فرزندان او را در این سفر همراهی میکنند.
ایران مکانی با اشاره به شرایط سنی زائران عنوان کرد: کوچکترین عضو گروه، کودکی ۲ ساله است که همراه خانوادهاش در این سفر حضور دارد و پدر او دارای معلولیت است. همچنین مسنترین عضو کاروان نیز متولد اوایل دهه ۳۰ است.
همراه کاروان اعزامی معلولان از تبریز ادامه داد: بسیاری از این افراد به دلیل بضاعت مالی محدود، حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی و وسایل ضروری مرتبط با معلولیت با مشکل روبهرو هستند و به همین دلیل امکان سفر زیارتی برایشان بهسختی فراهم میشود.
وی بیان کرد: این کاروان که شنبه ظهر به مشهد رسیدند تا صبح چهارشنبه در مشهد اقامت خواهد داشت.
ایران مکانی در ادامه به دشواریهای تردد معلولان، بهویژه افراد ویلچرنشین اشاره کرد و افزود: حدود هفت تا هشت نفر از اعضای این کاروان ویلچرنشین هستند. بیشترین مشکلات نیز مربوط به همین افراد است؛ چه در زمان سوار شدن به قطار و چه در ترددهای شهری. در بسیاری از موارد، نبود بالابر و مناسبسازی نشدن فضاهای شهری، رفتوآمد را برای آنان دشوار میکند.
همراه کاروان معلولان اعزامی از تبریز همچنین خواستار توجه بیشتر خیران و مردم به نیازهای روزمره افراد دارای معلولیت شد و گفت: برخی از معلولان به اقلام بهداشتی و مصرفی ضروری مانند پوشک بزرگسالان نیاز جدی دارند؛ وسایلی که برای بعضی از آنان از نان شب هم واجبتر است، اما به دلیل افزایش قیمتها توان خرید آن را ندارند.
وی تاکید کرد: اگر مردم و خیران بتوانند در تامین این اقلام، چه از طریق خیریهها، بهزیستی و چه بهصورت مستقیم، به افراد دارای معلولیت کمک کنند، بخش مهمی از مشکلات این عزیزان برطرف خواهد شد.
اشتیاق زیارت رهبر شهید در دل یک زائر معلول تبریزی
مجید نصراللهی، زائر دارای معلولیت از تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ویلچر و همراه خواهرم به مشهد آمدهام. خواهرم هم معلول و ورزشکار است و والیبال نشسته بازی میکند و از طریق او در این سفر حضور پیدا کردم.
این زائر معلول تبریزی افزود: خودم هم تنیس روی میز بازی میکردم، اما به دلیل شدت معلولیتم دیگر نتوانستم ادامه بدهم. اکنون هم به سختی راه میروم و یا با عصا تردد میکنم و برای مسیرهای دور از ویلچر استفاده میکنم؛ ۵۴ سال دارم و این سفر، زیارت اول من است.
وی گفت: برنامه زیارت دسته جمعی ما برای صبح بود اما شب اول با وجود خستگی، دلم طاقت نیاورد و به حرم رفتم، چون رهبر شهید را خیلی دوست دارم و برای زیارتش رفتم.
نصراللهی افزود: در خانواده ما هم شهید داریم و دامادمان به تازگی به شهادت رسیده است. شهید حسین ظروفی، از بستگان ما، در همین جنگ و در ماه رمضان به شهادت رسید. او دو دختر دارد که یکی چهار ساله و دیگری ۱۲ ساله است.
این زائر معلول تبریزی گفت: مردم باید از انقلاب نگهداری کنند، از رهبرمان پشتیبانی کنند و نگذارند بیگانگان به خاطر منافع خودشان به کشور ما چشم داشته باشند.
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