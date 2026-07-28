صباغیان: امام جمعه نباید پشت میز بماند؛ جای او در میان مردم است

حجتالاسلام حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «امام جمعه باید دلسوز مردم و مردمی باشد»، اظهار کرد: مردمی بودن و دلسوزی از سختترین و در عین حال مهمترین وظایف امام جمعه است. انس با قرآن، مطالعه مستمر، تشویق مردم به حضور در عرصههای اجتماعی، غنیسازی فکری جامعه و پرداختن به موضوعاتی همچون جوانی جمعیت و مدیریت مصرف انرژی، همگی اهمیت دارند، اما اگر روحیه مردمی بودن در امام جمعه وجود داشته باشد، سایر مسئولیتها نیز بهخوبی محقق میشود.
امام جمعه سرخس با بیان اینکه «ولایت» به معنای پیوند عمیق و جداییناپذیر میان مردم و رهبری است، افزود: مشروعیت حکومت اسلامی از ولایت الهی سرچشمه میگیرد، اما مقبولیت آن در گرو همراهی و اعتماد مردم است. در شبکه نورانی امامت نیز هرچه امام جمعه بیشتر در میان مردم باشد و با آنان زندگی کند، مردم نیز پیوند عمیقتری با او برقرار خواهند کرد.
وی ادامه داد: مدیر در نظام اسلامی باید خود را خادم مردم بداند و مردم را متن حکمرانی، نه حاشیه آن، تلقی کند. چنین نگاهی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش میدهد و مدیر را به الگوی حکمرانی اسلامی تبدیل میکند.
صباغیان با تأکید بر اینکه امام جمعه «قلب معنوی، فرهنگی و عاطفی جامعه» است، گفت: همانگونه که قلب خون را در رگهای بدن جاری میکند، امام جمعه نیز باید محبت، امید، معنویت و دلسوزی را در جامعه جریان دهد. اگر این قلب بهدرستی عمل نکند، وظیفه خود را به انجام نرسانده است.
امام جمعه سرخس با تشبیه جایگاه امام جمعه به پدری مهربان، خاطرنشان کرد: امام جمعه باید نسبت به همه اقشار جامعه، حتی افرادی که از نظر فکری یا رفتاری با او همنظر نیستند، نگاه پدرانه داشته باشد؛ همانگونه که پدر و مادر فرزند خود را در هیچ شرایطی رها نمیکنند، امام جمعه نیز باید در غم، شادی، مشکلات و گرفتاریهای مردم شریک باشد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) افزود: پیامبر اسلام «طبیب دوّار بطبه» بود؛ یعنی برای درمان دردهای مردم در میان آنان حضور داشت و منتظر مراجعه افراد نمیماند. امام جمعه نیز باید چنین رویکردی داشته باشد و با حضور مستمر در متن جامعه، مسائل و مشکلات مردم را از نزدیک پیگیری کند.
صباغیان تأکید کرد: هرگاه مردم، امام جامعه و مسئولان در کنار یکدیگر و بر محور ولایت حرکت کنند، هیچ قدرتی نمیتواند به نظام اسلامی آسیب برساند. امام جمعه تراز انقلاب اسلامی باید مردمی، انقلابی، جهادی، متواضع، ولایتمدار و خدمتگزار مردم باشد و هیچگاه خود را از آنان جدا نداند. چنین نگاهی، رمز استحکام نظام اسلامی و افزایش سرمایه اجتماعی انقلاب خواهد بود.
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