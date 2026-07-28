کشور را باید با تکیه بر توان داخلی بسازیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر سهشنبه در نشست صمیمی با نخبگان استان گلستان، با تأکید بر نقش تعیینکننده سرمایه انسانی در پیشرفت کشور اظهار کرد: آینده ایران باید به دست جوانان، نخبگان و متخصصانی ساخته شود که با تکیه بر دانش و توان داخلی، مسیر توسعه را دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه کشور در طول تاریخ معاصر همواره با فشارها و محدودیتهای خارجی مواجه بوده است، افزود: هر زمان ایران برای برداشتن گامهای بزرگ در مسیر پیشرفت حرکت کرده، با موانع و فشارهایی از سوی دشمنان روبهرو شده است، اما تجربه نشان داده که با اتکا به ظرفیتهای داخلی میتوان بر این چالشها غلبه کرد.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت نقش نخبگان در آینده کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که جوانان، دانشگاهیان و صاحبان اندیشه در میدان حضور داشته باشند و با استفاده از دانش و تخصص خود، مسائل کشور را حل کنند.
طهماسبی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها امکانپذیر نیست، گفت: باید میان دانشگاه، دستگاههای اجرایی، بخش تولید و اقتصاد ارتباطی واقعی و مستمر شکل گیرد؛ چراکه فاصله میان مراکز علمی و عرصههای اجرایی موجب شده بخشی از ظرفیتهای علمی کشور بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد.
وی ادامه داد: دانشگاهها باید بیش از گذشته با نیازهای واقعی جامعه، بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری، انرژی و تولید ارتباط برقرار کنند و دستگاههای اجرایی نیز باید از توان علمی و پژوهشی دانشگاهیان برای تصمیمگیریهای دقیقتر بهره بگیرند.
استاندار گلستان با بیان اینکه کشور ظرفیتهای فراوانی برای پیشرفت دارد، خاطرنشان کرد: اگر از فرصتها، منابع انسانی و توان تخصصی موجود به شکل صحیح استفاده کنیم، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود و مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی میشود.
وی با اشاره به نقش جوانان و نخبگان در عبور کشور از شرایط دشوار اخیر اظهار کرد: در اتفاقات و بحرانهای اخیر، همراهی مردم، تلاش نیروهای مسلح و حمایت جامعه از نظام نشان داد که سرمایه اجتماعی کشور یکی از مهمترین پشتوانههای ایران است.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در مدیریت کشور گفت: نباید کشور را با هزینههای بالا اداره کنیم؛ بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، افزایش بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین، مسیر اداره امور را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دانشبنیان افزود: امروز بسیاری از مسائل کشور در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، محیط زیست و تولید، نیازمند راهکارهای علمی است و نخبگان میتوانند در این مسیر نقشآفرینی جدی داشته باشند.
استاندار گلستان بر حمایت از ارتباط بیشتر میان دانشگاهها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید نقش فعالتری در بهرهگیری از ظرفیتهای علمی ایفا کند تا دانش و پژوهش به محصول، ثروت، اشتغال و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
طهماسبی با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه اظهار کرد: قرار گرفتن کشور در قلب آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و مسیر ارتباطی با کشورهای همسایه، فرصتهای گستردهای را پیش روی اقتصاد و دانشبنیان کشور قرار داده است و باید از این ظرفیت برای توسعه فناوری، تولید، کشاورزی، گردشگری و تجارت استفاده کنیم.
وی افزود: کشورهای منطقه امروز بیش از گذشته به دانش، فناوری، تجربه و توان علمی ایران نیاز دارند و اگر ظرفیتهای موجود بهدرستی شناسایی و به کار گرفته شود، میتوان جایگاه اقتصادی کشور را در عرصه منطقهای ارتقا داد.
استاندار گلستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشورهای همسایه و آسیای مرکزی گفت: نمونههایی مانند فعالیت ایرانیان در حوزه کشت فراسرزمینی نشان میدهد که فرصتهای ارزشمندی در خارج از مرزها وجود دارد که میتوان با برنامهریزی صحیح از آنها برای تقویت اقتصاد ملی بهره گرفت.
وی با تأکید بر اینکه فرصتهای اقتصادی همیشگی نیستند، خاطرنشان کرد: باید زمانشناس باشیم و از ظرفیتهای موجود در حوزه تولید، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دیجیتال و تجارت منطقهای استفاده کنیم، چراکه بیتوجهی به این فرصتها میتواند موجب از دست رفتن مزیتهای مهم کشور شود.
طهماسبی با اشاره به رشد فعالیت شرکتهای دانشبنیان در کشور گفت: این حوزه با سرعت مناسبی در حال توسعه است و حمایتهای دولت چهاردهم از اقتصاد دانشبنیان نشان میدهد که این مسیر بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور دنبال میشود.
وی ادامه داد: حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در استانها و دانشگاههای مختلف، فرصتی برای شنیدن دغدغههای نخبگان و تبدیل ظرفیتهای علمی به برنامههای اجرایی است که باید از این فرصت برای تقویت بنیاد نخبگان، توسعه فناوری و افزایش نقش دانش در اقتصاد استان استفاده کنیم.
استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان کشور گفت: تنها انتقاد کردن مسیر توسعه را هموار نمیکند؛ همه ما باید در کنار یکدیگر برای ساختن ایران تلاش کنیم و زمینهای فراهم شود تا استعدادهای برتر کشور در داخل بمانند و در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان افزود: اگرچه پدیده مهاجرت نخبگان یک دغدغه جدی است، اما در سالهای اخیر شاهد بازگشت بخشی از متخصصان و ایرانیان خارج از کشور بودهایم؛ چراکه بسیاری از آنان علاقهمند به کشور، مردم و آینده ایران هستند و باید زمینه بهرهگیری از توان آنها را فراهم کنیم.
طهماسبی با بیان اینکه پیشرفتهای علمی کشور حاصل تلاش دانشمندان و دانشگاهیان است، اظهار کرد: در سالهای گذشته بسیاری تصور نمیکردند ایران بتواند در حوزههای پیچیده علمی و فناوری به دستاوردهای بزرگ برسد، اما دانشمندان، نخبگان و متخصصان ایرانی ثابت کردند که با وجود محدودیتها میتوان مسیر خودکفایی و پیشرفت را طی کرد.
وی با اشاره به موفقیتهای کشور در حوزههای مختلف علمی و فناوری گفت: دستیابی به فناوریهای نوین، توسعه صنایع پیشرفته، موفقیت در حوزه فضایی و پیشرفتهای علمی، نتیجه تلاش جوانان، دانشگاهیان و نخبگان کشور است و همین ظرفیت علمی است که دشمنان را نگران کرده است.
استاندار گلستان اظهار کرد: امروز نگرانی اصلی دشمن، توان علمی و فکری ملت ایران است؛ چراکه قدرت واقعی کشور در اندیشه، دانش و توانمندی نخبگان آن نهفته است.
وی با تأکید بر اینکه مسیر پیشرفت کشور نیازمند خودباوری و استفاده از ظرفیت داخلی است، گفت: امروز به مرحلهای از توانمندی رسیدهایم که با وجود همه محدودیتها و فشارهای خارجی، توانستهایم بسیاری از نیازهای خود را با تکیه بر دانش بومی تأمین کنیم.
طهماسبی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای پژوهشی و فناوری افزود: بودجههای تحقیقاتی، امکانات آزمایشگاهی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید ارتباط میان دانشگاه و صنعت را تقویت کنیم؛ چراکه زمانی دانش میتواند به توسعه واقعی منجر شود که از محیط دانشگاه به عرصه تولید، اقتصاد و حل مسائل جامعه منتقل شود.
استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت توسعه شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها گفت: امروز ظرفیتهای ارزشمندی در کشور وجود دارد و باید با حمایت بیشتر، هم تعداد شرکتهای دانشبنیان افزایش یابد و هم کیفیت فعالیت آنها ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین در شرایط امروز جهان اظهار کرد: جنگ آینده تنها جنگ نظامی نیست، بلکه میدان اصلی رقابت، علم، فناوری، هوش مصنوعی و فضای سایبری است و نخبگان کشور باید با دانش خود در این عرصهها نقشآفرینی کنند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: ظرفیت جوانان متخصص کشور در حوزههایی مانند امنیت سایبری و فناوریهای نوین، یک فرصت بزرگ برای کشور است و باید این توان علمی در خدمت توسعه ملی و تقویت توانمندیهای کشور قرار گیرد.
وی تأکید کرد: آینده ایران با حضور نخبگان، دانشگاهیان، جوانان خلاق و پیوند میان علم و تولید ساخته خواهد شد و همه دستگاهها باید برای ایجاد فرصت، حمایت از ایدههای نوآورانه و تبدیل دانش به ثروت و پیشرفت تلاش کنند.
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