به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه گلستان از ظرفیت‌های ارزشمندی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصاد دانش‌بنیان کشور برخوردار است، اظهار کرد: استفاده از مزیت‌های مرزی، توان دانشگاه‌ها و ظرفیت شرکت‌های فناور می‌تواند جایگاه این استان را در عرصه فناوری و صادرات محصولات دانش‌بنیان ارتقا دهد.

وی افزود: برخی ظرفیت‌های موجود در استان تاکنون به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و لازم است دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بنیاد نخبگان با هم‌افزایی بیشتر، مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری را هموار کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان از طرح‌های پژوهشی افزود: استان‌هایی که در ارائه طرح‌های علمی و پژوهشی فعال‌تر باشند، از حمایت‌های بیشتری نیز برخوردار خواهند شد و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها و مراکز علمی گلستان با ارائه پیشنهادهای پژوهشی، سهم بیشتری از این ظرفیت ملی جذب کنند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از اولویت‌های کشور است، گفت: ایجاد بسترهای لازم برای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی بلندمدت است و این مسیر به تدریج در کشور دنبال می‌شود.

افشین با اشاره به موقعیت راهبردی گلستان در همجواری با کشورهای منطقه، اظهار کرد: مرزی بودن استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و گسترش همکاری‌های فناورانه با کشورهای همسایه فراهم کرده و باید از این مزیت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت جذب و ماندگاری نخبگان در استان تأکید کرد و گفت: هر زمان دانشگاه‌ها نیاز خود به جذب نیروهای متخصص را اعلام کنند، بنیاد ملی نخبگان با نگاه حمایتی این موضوع را بررسی خواهد کرد تا زمینه بازگشت و فعالیت نخبگان در استان فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به فرآیند ارزیابی نخبگان اظهار کرد: در بنیاد ملی نخبگان تلاش شده است ارزیابی‌ها صرفاً بر پایه یک شاخص انجام نشود و علاوه بر سوابق آموزشی، روند پیشرفت علمی، توانمندی‌های تخصصی و فعالیت‌های پژوهشی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: هرچند نظام ارزیابی همواره نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است، اما تلاش می‌شود با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین، دقت و عدالت در فرآیندهای ارزیابی افزایش یابد.

افشین با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور در حوزه فناوری است و ظرفیت‌های متعددی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل سرمایه‌گذاری، واگذاری امکانات و توسعه فعالیت‌های فناورانه ایجاد کرده که باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تنها به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد بسترهای قانونی، تسهیل مقررات و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازار از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با قدردانی از نخبگان، پژوهشگران و مدیران استان گفت: گلستان از ظرفیت انسانی ارزشمند، دانشگاه‌های فعال و استعدادهای فراوان برخوردار است و معاونت علمی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد با همکاری مدیریت استان، زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت زیست‌بوم نوآوری و افزایش سهم این استان در اقتصاد دانش‌بنیان کشور را فراهم کند.