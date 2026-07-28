به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان گلستان، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین مسکن را دو رکن اساسی اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت دانست و اظهار کرد: تا زمانی که دغدغه‌های معیشتی، اشتغال و مسکن جوانان برطرف نشود، دستیابی به اهداف جمعیتی با دشواری همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به ایجاد فرصت شغلی برای همه فارغ‌التحصیلان نیست، افزود: مسیر توسعه اشتغال از حمایت هدفمند از بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای نوآور، مشاغل خانگی و کارآفرینان می‌گذرد و باید بستر فعالیت جوانان در این حوزه‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت مشاغل خانگی در استان گفت: تجربه برخی شهرستان‌ها نشان داده است که خانواده‌ها با تکیه بر توانمندی‌های خود و فعالیت‌های خرد اقتصادی به درآمد پایدار دست یافته‌اند و این الگو با حمایت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای حمایتی قابلیت توسعه در سراسر استان را دارد.

طهماسبی تأمین مسکن را یکی دیگر از الزامات اجرای سیاست‌های جمعیتی عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت چهاردهم و همکاری مجمع نمایندگان استان، بیش از ۴۸۵ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مسکن شناسایی و بیش از ۱۸۰ هکتار نیز تغییر کاربری یافته است تا بخشی از نیاز متقاضیان نهضت ملی مسکن، جوانان، خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت، ایثارگران و نیروهای مسلح تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه گلستان از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه برخوردار است، اظهار کرد: وجود زمین‌های حاصلخیز، جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر، تنوع اقلیمی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ارتباطی، این استان را به یکی از مناطق مستعد کشور تبدیل کرده است، اما در سال‌های گذشته توسعه متناسب با این ظرفیت‌ها محقق نشده است.

استاندار گلستان ادامه داد: اقتصاد استان سال‌ها بر پایه کشاورزی شکل گرفته و اگرچه گلستان با تولید بیش از ۷۲ محصول کشاورزی و تأمین ۳۸ روز امنیت غذایی کشور، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارد، اما تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع ایجاب می‌کند که توسعه صنعت، گردشگری، اقتصاد دانش‌بنیان و خدمات نیز با جدیت دنبال شود.

وی واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها از سوی دولت چهاردهم را فرصتی مناسب برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای دانست و افزود: مدیران باید از این ظرفیت برای رفع موانع، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استفاده کنند.

طهماسبی با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از شرایط دشوار اخیر گفت: همدلی مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در حوادث و تهدیدهای اخیر موجب شد روند تأمین کالاهای اساسی و خدمات عمومی بدون اختلال ادامه یابد و این انسجام اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش بانوان در توسعه استان اظهار کرد: امروز بانوان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حضوری اثرگذار دارند و اینکه بیش از ۵۷ درصد دانشجویان گلستان را بانوان تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ انسانی استان است که باید از آن در مسیر توسعه بهره گرفت.

استاندار گلستان بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: آینده توسعه استان در گرو استفاده از ظرفیت نخبگان، فناوری و نوآوری است و باید زمینه حضور مؤثر جوانان در عرصه مدیریت، تولید و اقتصاد بیش از گذشته فراهم شود.

وی خواستار هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت شد و افزود: بانک‌ها، مدیران اجرایی و نهادهای مسئول باید با تسهیل پرداخت تسهیلات، حمایت از اشتغال، تأمین مسکن و کاهش موانع پیش‌روی جوانان، زمینه تشکیل خانواده و تقویت سرمایه انسانی استان را فراهم کنند.