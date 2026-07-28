توقیف ۲۰ خودرو و موتورسیکلت متخلف در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدیان اظهار کرد: پلیس راهور شهرستان با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک، رفتار رانندگان را به‌صورت مستمر رصد کرده و با افرادی که با تخلفات حادثه‌ساز، نظم و امنیت ترافیکی معابر را بر هم می‌زنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در اجرای طرح انتظام‌بخشی و ایمن‌سازی ترافیک که طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهرستان به اجرا درآمد، ۱۱ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت به علت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز، پس از اعمال قانون توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان سوادکوه با تأکید بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضمن حفظ جان خود و دیگر شهروندان، در ارتقای نظم و امنیت ترافیکی همکاری کنند.