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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

فرانسه: از سرگیری درگیری در خلیج فارس، دیپلماسی را تضعیف می‌کند

فرانسه: از سرگیری درگیری در خلیج فارس، دیپلماسی را تضعیف می‌کند

نماینده فرانسه در سازمان ملل بی آنکه تجاوزهای اخیر آمریکا به خاک ایران را محکوم کند، گفت: ازسرگیری درگیری ها در منطقه خلیج فارس، دیپلماسی را تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد امروز سه شنبه بی آنکه تجاوزهای اخیر واشنگتن به خاک ایران که همراه با نقض تفاهم نامه اسلام آباد روی داده است را محکوم کند، در سخنانی اعلام کرد: ازسرگیری درگیری ها در منطقه خلیج فارس، پیشرفت دیپلماتیک حاصل از امضای یادداشت تفاهم نامه میان آمریکا و ایران (تفاهم نامه اسلام آباد که ترامپ آن را نقض کرد) را تضعیف می‌کند.

وی در سخنان خود بدون اشاره به تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان گفت: از (رژیم) اسرائیل می‌ خواهیم تا به طور کامل از لبنان خارج شود. پاریس حمایت خود را از یونیفل تا پایان دوره ماموریتش مجدداً تأیید می‌کند. ما تسریع فعالیت‌های غیرقانونی شهرک‌سازی در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم و نگرانی خود را در مورد افزایش خشونت شهرک‌نشینان ابراز می داریم. ما از همه طرف‌ ها می‌خواهیم که خویشتن‌داری کنند و به ارتش اسرائیل مسئولیت خود را در قبال حفاظت از مردم غیرنظامی در کرانه باختری یادآوری کنیم.

کد مطلب 6902100

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