مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام شده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: اورژانس استان با بهره‌گیری از ۹۶ پایگاه فعال در سراسر استان، ارائه خدمات امدادی و درمانی به شهروندان و زائران را بر عهده دارد.



وی افزود: در راستای آمادگی هرچه بیشتر برای ایام اربعین، ۵۷ استقرار و ایستگاه عملیاتی جدید نیز به ظرفیت اورژانس استان اضافه شده تا پوشش خدمات در مسیرهای پرتردد تقویت شود.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این استقرارها از ورودی‌های استان تا خروجی و به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مرز خسروی پیش‌بینی شده و تلاش کرده‌ایم هیچ نقطه‌ای از مسیر تردد زائران بدون پوشش خدمات فوریت‌های پزشکی نباشد.



قلعه‌سفیدی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی اورژانس گفت: تمامی امکانات، تجهیزات، آمبولانس‌ها و نیروهای امدادی با برنامه‌ریزی دقیق در نقاط مختلف مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز به زائران ارائه شود.



وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ارائه بهترین خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین است و همانند سه سال گذشته تلاش می‌کنیم مرز خسروی از نظر خدمات بهداشت و درمان، در جایگاه برتر کشور قرار گیرد.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: خوشبختانه روند خدمت‌رسانی مطابق برنامه در حال انجام است و با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تمامی ظرفیت‌های اورژانس برای تأمین سلامت و امنیت درمانی زائران اربعین به کار گرفته شده است.