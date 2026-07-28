مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام شده برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: اورژانس استان با بهرهگیری از ۹۶ پایگاه فعال در سراسر استان، ارائه خدمات امدادی و درمانی به شهروندان و زائران را بر عهده دارد.
وی افزود: در راستای آمادگی هرچه بیشتر برای ایام اربعین، ۵۷ استقرار و ایستگاه عملیاتی جدید نیز به ظرفیت اورژانس استان اضافه شده تا پوشش خدمات در مسیرهای پرتردد تقویت شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این استقرارها از ورودیهای استان تا خروجی و بهویژه در مسیرهای منتهی به مرز خسروی پیشبینی شده و تلاش کردهایم هیچ نقطهای از مسیر تردد زائران بدون پوشش خدمات فوریتهای پزشکی نباشد.
قلعهسفیدی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی اورژانس گفت: تمامی امکانات، تجهیزات، آمبولانسها و نیروهای امدادی با برنامهریزی دقیق در نقاط مختلف مستقر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز به زائران ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ارائه بهترین خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین است و همانند سه سال گذشته تلاش میکنیم مرز خسروی از نظر خدمات بهداشت و درمان، در جایگاه برتر کشور قرار گیرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: خوشبختانه روند خدمترسانی مطابق برنامه در حال انجام است و با هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تمامی ظرفیتهای اورژانس برای تأمین سلامت و امنیت درمانی زائران اربعین به کار گرفته شده است.
کرمانشاه- رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از استقرار ۵۷ پایگاه و ایستگاه عملیاتی جدید در مسیرهای اربعین خبر داد.
مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام شده برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: اورژانس استان با بهرهگیری از ۹۶ پایگاه فعال در سراسر استان، ارائه خدمات امدادی و درمانی به شهروندان و زائران را بر عهده دارد.
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