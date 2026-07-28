به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از ظهر سه شنبه در جریان سفر استانی خود به کرمانشاه، با همراهی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با حضور در منزل خانواده شهید والامقام سبحان بدرخانی ایوانی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: حضور در کنار خانوادههای معظم شهدا از مهمترین برنامههای مسئولان در سفرهای استانی است و همه ما خود را مدیون ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا و خانوادههای صبور آنان میدانیم.
وی افزود: خانوادههای شهدا با تقدیم ارزشمندترین سرمایههای خود، امنیت، عزت و آرامش امروز کشور را رقم زدهاند و دیدار با آنان، روحیه مسئولان را برای خدمت صادقانه، خالصانه و بیمنت به مردم دوچندان میکند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر شهدا، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با الگوگیری از سیره شهیدان، در مسیر خدمت به مردم و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گامهای مؤثرتری برداریم.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، توطئههای دشمنان را خنثی کرده و مسیر عزت، استقلال و پیشرفت خود را با اقتدار ادامه خواهد داد.
شهید سبحان بدرخانی ایوانی، متولد سال ۱۳۶۰ در کرمانشاه و از مهندسان برق کشور بود که در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به مناطق مسکونی کرج، بر اثر موج انفجار به فیض شهادت نائل آمد.
در ادامه این دیدار، استاندار کرمانشاه نیز با تجلیل از مقام شامخ شهید سبحان بدرخانی ایوانی و صبر و استقامت خانواده این شهید، اظهار کرد: شهدا با ایثار و جانفشانی خود امنیت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و تکریم خانوادههای معظم آنان، وظیفهای ملی و ارزشی است.
منوچهر حبیبی با قدردانی از حضور وزیر ارتباطات در استان و دیدار با خانواده معظم شهدا، افزود: این اقدام ارزشمند علاوه بر ادای احترام به مقام والای شهدا، یادآور مسئولیت سنگین مدیران در مسیر خدمترسانی صادقانه به مردم و پاسداشت آرمانهای شهیدان است.
وی تأکید کرد: حضور مسئولان در کنار خانوادههای شهدا، موجب تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه شده و انگیزه خدمتگزاری را در میان مدیران و مسئولان افزایش میدهد.
استاندار کرمانشاه در پایان از حضور وزیر ارتباطات و هیئت همراه در استان و توجه ویژه آنان به مردم و خانوادههای معظم شهدا قدردانی کرد و بر تداوم مسیر خدمت، توسعه استان و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
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