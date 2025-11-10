مهار حریق یک دستگاه خودروی سوخت بر در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت اظهار کرد: صبح امروز دوشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در منطقه باباغلام دچار واژگونی و آتشسوزی شد که با اقدام نیروهای آتشنشانی مهار شد.
لیاقت افزود: این حادثه در ساعت ۰۷:۲۱ به مرکز ۱۲۵ آتشنشانی گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمنسازی محیط، خاموش کردن شعلههای حریق از گسترش آن به اطراف جلوگیری به عمل آورند.
وی افزود: پیش از حضور نیروهای آتشنشانی، راننده خودرو محل را ترک کرده بود و خوشبختانه گزارشی از مصدومیت یا خسارت جانی در این حادثه دریافت نشده است.
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