مهار حریق یک دستگاه خودروی سوخت بر در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت اظهار کرد: صبح امروز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در منطقه باباغلام دچار واژگونی و آتش‌سوزی شد که با اقدام نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

لیاقت افزود: این حادثه در ساعت ۰۷:۲۱ به مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد و بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی محیط، خاموش کردن شعله‌های حریق از گسترش آن به اطراف جلوگیری به عمل آورند.

وی افزود: پیش از حضور نیروهای آتش‌نشانی، راننده خودرو محل را ترک کرده بود و خوشبختانه گزارشی از مصدومیت یا خسارت جانی در این حادثه دریافت نشده است.