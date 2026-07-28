به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در توصیههایی خطاب به مبلغان اعزامی به مراسم اربعین، با اشاره به جایگاه این رویداد در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: اربعین جلوهای بزرگ از ایمان، همبستگی و حضور مردمی است و مبلغان باید این حرکت عظیم را برای زائران تبیین و روحیه امید و انتظار پویا را در میان آنان تقویت کنند.
وی افزود: اربعین ظرفیت گستردهای برای انتقال معارف اهلبیت(ع)، افزایش مسوولیتپذیری اجتماعی و تقویت پیوندهای میان مسلمانان دارد و مبلغان باید با بهرهگیری از این فرصت، زمینه رشد اخلاقی و فرهنگی جامعه را فراهم کنند.
شناسایی موانع تحقق جامعه مطلوب
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت شناسایی و تبیین موانع تحقق جامعه مطلوب، گفت: تفرقه، دنیاگرایی، ناامیدی و جهل از جمله آسیبهایی است که باید در برنامههای تبلیغی برای مردم تشریح و راهکارهای مقابله با آن بر اساس آموزههای قرآن و سیره اهلبیت(ع) ارائه شود.
وی با اشاره به ظرفیت جهانی اربعین، افزود: ارتباط با زائران غیرایرانی و ملتهای مختلف، فرصتی برای تقویت تعاملهای میان مسلمانان، گسترش همگرایی امت اسلامی و ایجاد پیوندهای مردمی میان علاقهمندان به معارف دینی در سراسر جهان است.
مدیر حوزههای علمیه بر نقش مبلغان در ایجاد ارتباط میان زائران کشورهای مختلف تاکید کرد و گفت: این ارتباطها میتواند زمینهساز تقویت همکاریهای فرهنگی و اجتماعی و افزایش هماهنگی میان جریانهای مردمی در جهان اسلام باشد.
وی معرفی سبک زندگی منتظرانه را نیز از دیگر وظیفههای مبلغان دانست و افزود: منتظر واقعی در کنار عبادت و اخلاق، باید در عرصه علمآموزی، مسوولیت اجتماعی، تلاش اقتصادی و آمادگی برای دفاع از ارزشها فعال باشد و این مفاهیم باید در قالب سخنرانی، گفتوگوهای چهرهبهچهره و برنامههای فرهنگی برای زائران تبیین شود.
لزوم حفظ نظم و امنیت در ایام اربعین
اعرافی با اشاره به ضرورت حفظ نظم و امنیت در ایام اربعین، گفت: دشمنان و عوامل آشوبطلب همواره در کمین سوءاستفاده از خلاءهای امنیتی هستند و حضور آگاهانه و مسوولانه مردم، یکی از عوامل مهم ناکامی این تلاشها است.
وی تاکید کرد: زائران با برنامهریزی مناسب، مدت توقف خود در مسیرها و موکبها را مدیریت کنند تا روند خدمترسانی، رفتوآمد و برگزاری مراسم با نظم بیشتری انجام شود.
اعرافی همچنین ضرورت امتداد یافتن پیام و فرهنگ اربعین در سراسر کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای افرادی که امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند، باید برنامههای فرهنگی و مذهبی در شهرها، روستاها، مساجد و حسینیهها برگزار شود تا همه اقشار جامعه در این حرکت معنوی مشارکت داشته باشند.
عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: سخنرانان، مسوولان موکبها و مداحان با برنامهریزی دقیق، در تبیین فرهنگ عاشورا، مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و انتقال پیام نهضت امام حسین نقشآفرینی کنند.
حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهمترین نیازهای امروز کشور
مدیر حوزههای علمیه همچنین حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهمترین نیازهای امروز کشور ذکر کرد و با اشاره به توصیههای آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، بر ضرورت وحدت کلمه، همدلی مردم و مسوولان و تداوم اعتماد به مسوولان دلسوز تاکید کرد.
وی افزود: تقویت همبستگی ملی، حفظ عزت و استقلال کشور و افزایش توانمندیهای داخلی از مهمترین ضرورتهایی است که باید در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.
اعرافی یادآور شد: اربعین فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای حسینی و تقویت روحیه ایستادگی و مسوولیتپذیری در جامعه است و مبلغان باید در این مسیر نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
قم - مدیر حوزههای علمیه با تأکید بر جایگاه تمدنساز راهپیمایی اربعین، این رویداد عظیم را فرصتی کمنظیر برای تقویت وحدت امت اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای حسینی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در توصیههایی خطاب به مبلغان اعزامی به مراسم اربعین، با اشاره به جایگاه این رویداد در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: اربعین جلوهای بزرگ از ایمان، همبستگی و حضور مردمی است و مبلغان باید این حرکت عظیم را برای زائران تبیین و روحیه امید و انتظار پویا را در میان آنان تقویت کنند.
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