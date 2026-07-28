به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در توصیه‌هایی خطاب به مبلغان اعزامی به مراسم اربعین، با اشاره به جایگاه این رویداد در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: اربعین جلوه‌ای بزرگ از ایمان، همبستگی و حضور مردمی است و مبلغان باید این حرکت عظیم را برای زائران تبیین و روحیه امید و انتظار پویا را در میان آنان تقویت کنند.



وی افزود: اربعین ظرفیت گسترده‌ای برای انتقال معارف اهل‌بیت(ع)، افزایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت پیوندهای میان مسلمانان دارد و مبلغان باید با بهره‌گیری از این فرصت، زمینه رشد اخلاقی و فرهنگی جامعه را فراهم کنند.



شناسایی موانع تحقق جامعه مطلوب



عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت شناسایی و تبیین موانع تحقق جامعه مطلوب، گفت: تفرقه، دنیاگرایی، ناامیدی و جهل از جمله آسیب‌هایی است که باید در برنامه‌های تبلیغی برای مردم تشریح و راهکارهای مقابله با آن بر اساس آموزه‌های قرآن و سیره اهل‌بیت(ع) ارائه شود.



وی با اشاره به ظرفیت جهانی اربعین، افزود: ارتباط با زائران غیرایرانی و ملت‌های مختلف، فرصتی برای تقویت تعامل‌های میان مسلمانان، گسترش هم‌گرایی امت اسلامی و ایجاد پیوندهای مردمی میان علاقه‌مندان به معارف دینی در سراسر جهان است.



مدیر حوزه‌های علمیه بر نقش مبلغان در ایجاد ارتباط میان زائران کشورهای مختلف تاکید کرد و گفت: این ارتباط‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی و افزایش هماهنگی میان جریان‌های مردمی در جهان اسلام باشد.



وی معرفی سبک زندگی منتظرانه را نیز از دیگر وظیفه‌های مبلغان دانست و افزود: منتظر واقعی در کنار عبادت و اخلاق، باید در عرصه علم‌آموزی، مسوولیت اجتماعی، تلاش اقتصادی و آمادگی برای دفاع از ارزش‌ها فعال باشد و این مفاهیم باید در قالب سخنرانی، گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره و برنامه‌های فرهنگی برای زائران تبیین شود.



لزوم حفظ نظم و امنیت در ایام اربعین



اعرافی با اشاره به ضرورت حفظ نظم و امنیت در ایام اربعین، گفت: دشمنان و عوامل آشوب‌طلب همواره در کمین سوءاستفاده از خلاءهای امنیتی هستند و حضور آگاهانه و مسوولانه مردم، یکی از عوامل مهم ناکامی این تلاش‌ها است.



وی تاکید کرد: زائران با برنامه‌ریزی مناسب، مدت توقف خود در مسیرها و موکب‌ها را مدیریت کنند تا روند خدمت‌رسانی، رفت‌وآمد و برگزاری مراسم با نظم بیشتری انجام شود.



اعرافی همچنین ضرورت امتداد یافتن پیام و فرهنگ اربعین در سراسر کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای افرادی که امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند، باید برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در شهرها، روستاها، مساجد و حسینیه‌ها برگزار شود تا همه اقشار جامعه در این حرکت معنوی مشارکت داشته باشند.



عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: سخنرانان، مسوولان موکب‌ها و مداحان با برنامه‌ریزی دقیق، در تبیین فرهنگ عاشورا، مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و انتقال پیام نهضت امام حسین نقش‌آفرینی کنند.



حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور



مدیر حوزه‌های علمیه همچنین حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور ذکر کرد و با اشاره به توصیه‌های آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر ضرورت وحدت کلمه، هم‌دلی مردم و مسوولان و تداوم اعتماد به مسوولان دل‌سوز تاکید کرد.



وی افزود: تقویت هم‌بستگی ملی، حفظ عزت و استقلال کشور و افزایش توانمندی‌های داخلی از مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که باید در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.



اعرافی یادآور شد: اربعین فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های حسینی و تقویت روحیه ایستادگی و مسوولیت‌پذیری در جامعه است و مبلغان باید در این مسیر نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.