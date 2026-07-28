به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه در سیوهفتمین جلسه کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز، یافتههای طرح پژوهشی با عنوان «الگوی مبتنی بر آیندهپژوهی با بهرهگیری از مدلهای یادگیری ماشین برای مدیریت پروژههای شهر تبریز» بررسی شد.
روحالله رشیدی، رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز، در این جلسه با اشاره به حجم بالای پروژههای عمرانی در مدیریت شهری اظهار کرد: هر سال دهها پروژه عمرانی در شهر تعریف و اجرا میشود و در دوره ششم شورای اسلامی شهر تبریز نیز بیش از ۱۰۰ همت پروژه برای اجرا پیشبینی و تعریف شده است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند تصمیمگیریهای شهری افزود: در این پژوهش، الگویی مبتنی بر آیندهپژوهی و بهرهگیری از مدلهای یادگیری ماشین برای ارزیابی پیش از اجرای پروژههای کلانشهر تبریز ارائه شده است.
رشیدی ادامه داد: با وجود ظرفیت بالای این الگو، تاکنون از چنین روشهایی در فرآیند تصمیمگیری و ارزیابی پروژههای شهری استفاده نشده است.
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه مدلهای دادهمحور میتوانند نقش مؤثری در مدیریت بهتر پروژهها داشته باشند، گفت: این مدل با ارائه شاخصها و چکلیستهای مشخص، امکان ارزیابی و اولویتبندی پروژههای آتی شهرداری را فراهم میکند و میتواند به افزایش دقت تصمیمگیری، کاهش ریسک و ارتقای بهرهوری پروژههای شهری کمک کند.
در ادامه این جلسه، علی راستی، نایبرئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز، بر ضرورت تقویت ارتباط میان پژوهشگران و مدیران اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: پیش از انجام پژوهشهای کاربردی باید هماهنگی و هماندیشی لازم با مدیران و مجموعههای اجرایی شهرداری انجام شود تا نیازهای واقعی مدیریت شهری شناسایی شده و نتایج پژوهشها قابلیت اجرا و بهرهبرداری عملی داشته باشند.
راستی افزود: مدیریت شهری باید ارتباط نزدیکتری با مراکز پژوهشی و دانشگاهی برقرار کند تا مطالعات علمی به راهکارهای اجرایی و قابل استفاده در اداره شهر تبدیل شوند.
در پایان این جلسه نیز گزارش عملکرد عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در اجرای تکالیف بودجهای مصوب سال ۱۴۰۵ ارائه شد و اعضای کمیسیون ضمن بررسی اقدامات انجامشده، بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و تحقق کامل اهداف بودجهای تأکید کردند.
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