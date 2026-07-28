به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور شامگاه سهشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن شهرستان چالوس اظهار کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، برنامهریزی لازم برای تسریع در تکمیل پروژههای مسکن و رفع موانع موجود انجام شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبات این نشست، بلوکهای یک و دو پروژه نهضت ملی مسکن شهرک نواب همزمان با هفته دولت به متقاضیان تحویل خواهد شد.
فرماندار چالوس ادامه داد: همچنین مقرر شد بلوکهای سه و چهار این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و واگذار شود و عملیات اجرایی بلوک پنج نیز در سال آینده به پایان برسد.
یوسفپور با اشاره به بررسی وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مرزنآباد گفت: در این نشست مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی سه هکتار زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در این شهر اختصاص دهد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ۱۳ واحد از پروژه نهضت ملی مسکن مرزنآباد نیز تا پایان خردادماه سال آینده آماده و به متقاضیان تحویل خواهد شد.
فرماندار چالوس تأکید کرد: تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و رفع دغدغه متقاضیان از اولویتهای مدیریت شهرستان است و دستگاههای مسئول موظف هستند با هماهنگی بیشتر، روند اجرای پروژهها را مطابق زمانبندی تعیینشده دنبال کنند.
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