باشماق؛ آغاز دلدادگی در مسیر کربلا

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پنجمین سال میزبانی کردستان از زائران اربعین حسینی، مرز بین‌المللی باشماق مریوان را به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های معنوی کشور تبدیل کرده است.

این روزها از نخستین ساعات صبح تا غروب آفتاب، کاروان‌های زائران از شهرهای مختلف ایران راهی این مرز می‌شوند تا سفر عاشقانه خود را به سوی کربلای معلی آغاز کنند در میان پرچم‌های یا حسین (ع)، نوای مداحی و لبخند خادمان، روایت‌های شنیدنی زائرانی شکل می‌گیرد که باشماق را به دلیل آرامش، خدمات مناسب و مهمان‌نوازی مردم کردستان برای این سفر معنوی برگزیده‌اند.

وقتی به مرز باشماق می‌رسی، دیگر کسی از خستگی راه سخن نمی‌گوید، نگاه‌ها همه به افق دوخته شده؛ به جاده‌ای که از میان کوه‌های سرسبز کردستان عبور می‌کند و مقصدش بین‌الحرمین است، اینجا آخرین ایستگاه ایران است؛ جایی که اشتیاق زائران با لبخند خادمان و مهمان‌نوازی مردم کردستان گره می‌خورد.

در محوطه مرزی، هر گوشه روایتی تازه دارد؛ خانواده‌هایی که همراه کودکانشان قدم در این مسیر گذاشته‌اند، گروه‌های دوستانه‌ای که با پرچم‌های «یا حسین(ع)» عکس یادگاری می‌گیرند، سالمندانی که سال‌ها در انتظار چنین سفری بوده‌اند و جوانانی که نخستین تجربه پیاده‌روی اربعین را آغاز می‌کنند.

انتخاب دوباره باشماق

در میان جمعیت، زائری از تبریز که بارها توفیق حضور در اربعین را داشته، می‌گوید امسال نیز مانند سه سال گذشته، مرز باشماق را انتخاب کرده است.

وی که پانزدهمین سفر اربعین خود را تجربه می‌کند، دلیل انتخابش را نه فقط آب و هوای خنک مسیر، بلکه رفتار مردم این دیار می‌داند.

به گفته این زائر، آنچه باشماق را از بسیاری از مرزها متمایز کرده، برخورد صمیمانه مردم کردستان است؛ مردمی که از لحظه ورود زائر تا زمان خروج، با احترام و روی گشاده از مهمانان امام حسین (ع) استقبال می‌کنند.

وی همچنین آب‌وهوای مناسب منطقه را از دیگر مزیت‌های این گذرگاه عنوان می‌کند و می‌گوید: همین شرایط باعث شده خانواده‌ها با آرامش بیشتری این مسیر را برای سفر معنوی خود انتخاب کنند.

مرزی آرام برای سفری عاشقانه

کمی آن‌سوتر، جمعی از زائران استان اردبیل، نخستین تجربه عبور از باشماق را پشت سر می‌گذارند،یکی از آنها می‌گوید: پس از بررسی مسیرهای مختلف، باشماق را انتخاب کرده‌اند؛ زیرا هم مسیر به لحاظ آب و هوا برایشان مناسب‌تر بوده و هم شنیده‌اند در آن سوی مرز نیز امکانات حمل‌ونقل برای انتقال زائران فراهم است.

وی با اشاره به خلوت‌تر بودن این گذرگاه نسبت به برخی مرزهای دیگر می‌افزاید: آرامش موجود در مرز باعث می‌شود زائر بدون دغدغه مراحل خروج از کشور را طی کند.

این زائر در پایان از خدا می‌خواهد همه مشتاقان زیارت امام حسین (ع) را طلبیده این مسیر کند و آرزو می‌کند نایب‌الزیاره مردم ایران باشد.

عطر کربلا از باشماق

در گوشه دیگری از مرز، مردی با چشمانی اشک‌آلود به پرچم‌های برافراشته نگاه می‌کند و می‌گوید: پیش از این از مرزهای دیگر راهی کربلا شده، اما نخستین بار است که باشماق را انتخاب کرده است.

به گفته این زائر، هنوز وارد خاک عراق نشده، اما فضای معنوی حاکم بر مرز، حال و هوای بین‌الحرمین را در ذهنش زنده کرده است.

وی مهمان‌نوازی مردم کردستان را کم‌نظیر توصیف می‌کند و معتقد است همین رفتار صمیمانه، ارزش این سفر را دوچندان کرده است.

روایت مشترک زائران

اگرچه زائران باشماق از شهرهای مختلفی مانند تبریز، اردبیل، همدان و دیگر نقاط کشور آمده‌اند، اما روایت آنها شباهت زیادی به هم دارد.

همه از آرامش مرز، نظم در ارائه خدمات، حضور نیروهای امدادی و درمانی، فعالیت موکب‌ها و مهم‌تر از همه، اخلاق و مهمان‌نوازی مردم کردستان سخن می‌گویند.

در روزهایی که باشماق میزبان هزاران زائر است، آنچه بیش از هر چیز در ذهن مسافران ماندگار می‌شود، نه ساختمان‌های مرزی و نه گیت‌های خروجی، بلکه لبخند مردمانی است که خدمت به زائران امام حسین (ع) را افتخار خود می‌دانند.

موکب‌هایی که بی‌وقفه از زائران پذیرایی می‌کنند، امدادگرانی که آماده ارائه خدمات هستند، نیروهای اجرایی که تلاش می‌کنند سفر زائران بدون دغدغه انجام شود و مردم محلی که با روی خوش از میهمانان استقبال می‌کنند، همه و همه تصویری از همدلی و ارادت مردم کردستان به سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشته‌اند.

همدلی شیعه و سنی؛ جلوه‌ای از وحدت در مسیر اربعین

در کنار شور و شوق زائران، آنچه این روزها بیش از هر چیز در مرز باشماق خودنمایی می‌کند، صحنه‌های زیبای همدلی مردم کردستان در خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) است. در طول مسیر منتهی به مرز و محوطه پایانه، موکب‌های متعددی برپا شده که خادمان آنها از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب، بی‌وقفه به زائران خدمت می‌کنند.

در این موکب‌ها، شیعه و سنی دوشادوش یکدیگر ایستاده‌اند؛ بی‌آنکه تفاوتی میان خود ببینند، تنها با یک هدف مشترک؛ خدمت به زائران امام حسین (ع). همین همدلی، تصویری ماندگار از وحدت و برادری مردم کردستان را پیش چشم زائرانی قرار داده است که از سراسر ایران راهی کربلا هستند.

عطر چای تازه‌دم، بوی غذای نذری و شربت‌های خنک در گرمای روز، خستگی راه را از تن زائران می‌گیرد، خادمان موکب‌ها با رویی گشاده، زائران را به استراحت دعوت می‌کنند و هر آنچه در توان دارند، بی‌منت در اختیار آنان قرار می‌دهند.

خدمت‌رسانی در باشماق تنها به پذیرایی محدود نمی‌شود. محل‌های اسکان موقت برای استراحت زائران، پارکینگ‌های آماده برای خودروها، ایستگاه‌های راهنمایی، خدمات امدادی و درمانی و بیمارستان سیار که به صورت رایگان به زائران خدمات ارائه می‌دهد، بخشی از مجموعه امکاناتی است که برای تسهیل این سفر معنوی فراهم شده است.

باشماق این روزها تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ نمایشگاهی از وحدت، همدلی و ارادت مردم کردستان به اهل بیت (ع) است؛ جایی که شیعه و سنی در کنار هم، یکدل و یکصدا، افتخار می‌کنند خادم زائران حسینی باشند و با تمام توان، راه کربلا را برای عاشقان سیدالشهدا (ع) هموار کنند و محلی که آغاز سفری است که با بدرقه گرم مردم کردستان شروع می‌شود و به سلامی عاشقانه در حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌رسد.

در این گذرگاه، جغرافیا پایان می‌یابد و دلدادگی آغاز می‌شود؛ جایی که هر قدم، زائر را یک گام به کربلا نزدیک‌تر می‌کند.