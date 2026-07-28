به گزارش خبرنگار مهر،ابوطالب هزارجریبی عصر سهشنبه در نشست صمیمی با نخبگان استان گلستان، با اشاره به وضعیت فعالیتهای بنیاد نخبگان اظهار کرد: حمایت از استعدادهای برتر و توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی، نیازمند تقویت زیرساختها و افزایش اختیارات بنیادهای استانی است تا بتوان از ظرفیت نخبگان در مسیر توسعه استان بهرهگیری مؤثرتری داشت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پژوهش و فناوری افزود: با وجود محدودیتها، تعامل با دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناورانه ادامه دارد و در هفتههای اخیر نیز پیشنهادهایی از سوی شرکت آب و فاضلاب، شرکت مخابرات و مؤسسه تحقیقات کشور برای همکاری در حوزههای تخصصی مطرح شده است.
رئیس بنیاد نخبگان گلستان ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب خواستار همکاری در زمینه اجرای طرحهای مرتبط با مدیریت فاضلاب شهری شده و شرکت مخابرات نیز برای اجرای پروژههای مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری اعلام آمادگی کرده است.
هزارجریبی با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاههای استان گفت: در برخی حوزههای تخصصی از جمله آب، اعضای هیئت علمی توانمند و فعالی در استان حضور دارند، اما به دلایل مختلف بخشی از این ظرفیتها بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است و لازم است زمینه بهرهمندی بیشتر از توان نخبگان و پژوهشگران فراهم شود.
وی مهمترین مشکلات بنیاد نخبگان استان را محدودیت منابع مالی، کمبود امکانات و اختیارات استانی عنوان کرد و افزود: چالش تأمین مسکن و اشتغال نخبگان، مهاجرت استعدادهای برتر از استان و حتی کشور، نبود ساختمان مستقل برای بنیاد و ضعف زیرساختهای زیستبوم نوآوری از جمله موانعی است که روند حمایت از نخبگان را با دشواری مواجه کرده است.
رئیس بنیاد نخبگان گلستان تصریح کرد: توسعه زیرساختهای پژوهشی و نوآوری، افزایش امکانات تخصصی و تقویت همکاری میان دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، میتواند زمینه ماندگاری نخبگان و بهرهگیری از توان علمی آنان در حل مسائل استان را فراهم کند.
هزارجریبی از حمایتهای استاندار گلستان در حوزه نخبگان قدردانی کرد و گفت: استاندار گلستان همواره با نگاه حمایتی، پیگیر مسائل جامعه نخبگانی استان بوده و این همراهی میتواند نقش مؤثری در تقویت زیستبوم علم، فناوری و نوآوری گلستان داشته باشد.
نظر شما