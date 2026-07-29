خراسان جنوبی مهیای اربعین؛ از پذیرایی زائران در عراق تا خدمات پروازی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به اربعین حسینی، تکاپوی خدمت به زائران در جای جای خراسان جنوبی بیش از گذشته به چشم می‌آید. از اعزام پزشکان و امدادگران به کاظمین تا آماده‌سازی مواکب، برنامه‌ریزی برای انتقال تجهیزات، اعزام کاروان‌های دانشجویی و فراهم شدن امکان پرواز مستقیم به نجف، همه نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی استان با آمادگی کامل به استقبال بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان رفته‌اند.

در کنار اعزام زائران، خراسان جنوبی همچون سال‌های گذشته مسئولیت بخشی از خدمات‌رسانی به زائران ایرانی در عراق را نیز بر عهده گرفته است؛ مأموریتی که در کنار برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در سراسر استان، جلوه‌ای از مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در این رویداد بزرگ مذهبی است.

مدیریت درمان کاظمین برای پنجمین سال در اختیار خراسان جنوبی

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خراسان جنوبی در اربعین امسال، مدیریت درمان و امداد شهر کاظمین است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از راه‌اندازی دو درمانگاه ویژه ایام اربعین در شهر کاظمین خبر داده و گفته است این درمانگاه‌ها با تأمین دارو توسط مرکز پزشکی و حج و زیارت جمعیت هلال احمر فعال شده‌اند.

وی اعلام کرده است مدیریت درمانگاه‌ها بر عهده جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی است و تجهیزات تخصصی، پشتیبانی و نیروهای درمانی نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و مرکز پزشکی حج و زیارت تأمین می‌شود.

به گفته وی، در این مأموریت ۱۰۵ نیروی داوطلب هلال احمر استان شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای فوریت پزشکی، تکنسین‌های دارویی، نیروهای خدماتی، پشتیبانی و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات حضور دارند و سه دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی ایسوزو نیز برای پشتیبانی امدادی به کاظمین اعزام شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین اظهار کرده است نیروها و تجهیزات مورد نیاز از ابتدای مردادماه به عراق اعزام شده و تا نیمه مردادماه به استان باز خواهند گشت.

سال گذشته نیز بیش از ۷۰ هزار نفر از خدمات درمانی و امدادی هلال احمر خراسان جنوبی در کاظمین بهره‌مند شدند.

بیش از ۳۴ هزار زائر خراسان جنوبی در سماح ثبت‌نام کردند

در کنار تمهیدات امدادی، روند ثبت‌نام زائران نیز در استان ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی اعلام کرده است تاکنون بیش از ۳۴ هزار نفر از مردم استان در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که ثبت‌نام بیش از ۳۳ هزار نفر قطعی شده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان قطعی، بیش از ۲۰ هزار نفر مرد و حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر زن هستند.

وی همچنین اعلام کرده است مرز مهران همچنان اصلی‌ترین مسیر انتخابی زائران خراسان جنوبی است و بیش از ۲۹ هزار نفر این مرز را برای خروج انتخاب کرده‌اند و پس از آن مرزهای خسروی، شلمچه، چذابه و مسیر هوایی قرار دارند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی تأکید کرده است ثبت‌نام در سامانه سماح علاوه بر ساماندهی سفر، امکان بهره‌مندی زائران از خدمات بیمه‌ای، امدادی و درمانی را فراهم می‌کند.

پرواز مستقیم بیرجند-نجف به کمک زائران آمد

یکی از مهم‌ترین اتفاقات اربعین امسال برای زائران استان، برقراری پرواز مستقیم بیرجند-نجف است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برنامه‌ریزی برای انجام شش پرواز رفت و برگشت در مسیر بیرجند-نجف-بیرجند خبر داده است.

استاندار خراسان جنوبی نیز در مراسم بدرقه نخستین کاروان هوایی اربعین استان، این اقدام را نتیجه پیگیری‌های انجام شده برای کاهش دغدغه مردم عنوان کرده و گفته است نخستین پرواز شامل نیروهای امدادی هلال احمر و جمعی از مردم بوده و سه پرواز رفت برای روزهای مشخص برنامه‌ریزی شده است.

برقراری این پروازها موجب شده زائران استان برای سفر هوایی به نجف نیازی به مراجعه به فرودگاه‌های سایر استان‌ها نداشته باشند.

انتقال رایگان تجهیزات مواکب

پشتیبانی از مواکب خراسان جنوبی نیز با مشارکت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان دنبال می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اختصاص ۱۵۰ دستگاه ناوگان باری برای انتقال تجهیزات، امکانات و ملزومات مواکب استان به مرزهای کشور خبر داده است.

وی گفته است ۳۰۰ راننده باری استان نیز در این مأموریت مشارکت دارند و انتقال تجهیزات مواکب را به صورت رایگان و تبرعی انجام می‌دهند.

اعزام ۷۰۰ دانشجوی خراسان جنوبی به کربلا

حضور جوانان و دانشجویان استان نیز در مراسم اربعین امسال پررنگ خواهد بود.

بر اساس اعلام بسیج دانشجویی خراسان جنوبی، حدود ۷۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های استان در قالب کاروان‌های دانشجویی راهی عراق می‌شوند.

دانشجویانی از دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ملی مهارت در این کاروان‌ها حضور دارند.

جاماندگان اربعین در سراسر استان

همزمان با اعزام زائران، مراسم جاماندگان اربعین نیز در سراسر خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به استقبال مردم استان از این مراسم گفته است سال گذشته ۱۸۷ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین استان شرکت کردند.

وی افزوده است این مراسم در ۱۲ شهرستان، ۲۹ شهر و ۱۶۵ روستا برگزار شد و ۴۹۰ موکب نیز به شرکت‌کنندگان خدمت‌رسانی کردند.

پلیس آماده خدمت‌رسانی به زائران

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی نیز اعلام کرده است از ابتدای تیرماه تاکنون بیش از هفت هزار و ۲۰۰ جلد گذرنامه برای زائران استان صادر شده است.

وی گفته است مجموعه انتظامی استان با اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی، افزایش گشت‌های جاده‌ای و همکاری با دستگاه‌های خدمات‌رسان، آماده تأمین امنیت زائران است و از زائران خواسته است با مدیریت زمان سفر، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و رعایت نکات ایمنی، سفری ایمن را تجربه کنند.

مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد خراسان جنوبی در آستانه اربعین حسینی، علاوه بر اعزام هزاران زائر، با بسیج ظرفیت‌های امدادی، حمل‌ونقل، فرهنگی و امنیتی، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایفا می‌کند.