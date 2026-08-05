۱۲۰ نیروی هلال احمر قمی در طریق الحسین خدمت رسانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۱۲۰ نیروی درمانی از استان قم برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در مواکب درمانی عراق فعالیت میکنند.
وی افزود: این نیروها شامل پزشک، پرستار و امدادگر داوطلب هستند که در کنار سایر تیمهای امدادی کشور، خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز زائران اربعین را ارائه میدهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر قم با اشاره به برنامهریزی چندماهه برای اجرای عملیات اربعین گفت: برنامهریزی و آمادهسازی نیروهای امدادی برای حضور در این عملیات از ماههای گذشته انجام شده است و از ابتدای ماه صفر، تیمهای امدادی به عراق اعزام شدند.
وی ادامه داد: در مجموع حدود چهار هزار نیروی درمانی به همراه امکانات امدادی و بیمارستانهای مستقر در شهرهای نجف و کربلا به زائران اربعین خدمات ارائه میدهند.
بهرامی با بیان اینکه نیروهای درمانی استان قم نیز بخشی از این ظرفیت امدادی را تشکیل میدهند، گفت: پزشکان، پرستاران و امدادگران داوطلب اعزامشده از قم در مواکب درمانی عراق مستقر شدهاند و در کنار دیگر نیروهای امدادی کشور به زائران خدمترسانی میکنند.
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای خدمترسانی به عزاداران در داخل استان قم تصریح کرد: همزمان با برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین، ۳۶ نیروی درمانی در قالب پنج پایگاه در مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران مستقر شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر قم افزود: این تیمهای درمانی در طول مسیر حضور داشتند تا خدمات لازم را به زائران و عزاداران شرکتکننده در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین ارائه دهند.
بهرامی ادامه داد: استقرار نیروهای درمانی در پنج پایگاه، با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات امدادی و درمانی در طول مسیر پیادهروی انجام شد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای امدادی بیان کرد: اجرای برنامههای امدادی در عراق و استان قم نیازمند همکاری و هماهنگی بخشهای مختلف است تا خدمات مورد نیاز زائران و عزاداران در زمان مناسب ارائه شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر قم خاطرنشان کرد: هدف از اعزام نیروهای درمانی به عراق و استقرار تیمهای امدادی در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین، ارائه خدمات مطلوب و کاهش مخاطرات برای زائران و عزاداران است.
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