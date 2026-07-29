به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جابری شاعر معاصر به منظور همراهی با شعارها و مطالبات مردم ایران و آزادگان جهان برای مقابله با جنایات ترامپ و انتقام از جنایتکاران، شعر «زوال ترامپ» را سروده است.

در این شعر می‌خوانیم:

رسیده نوبت نابودی و زوال ترامپ

تمام می‌شود این بار، قیل و قال ترامپ

بس است هاری و وحشی‌گری، جنایت و قتل؛

زمان کشتن سگ شد، بَدا به حال ترامپ

به انتقام هزاران شهید ایرانی

رسیده‌ایم به فهرستی از رجال ترامپ!

نمی‌شود بزنی، بی‌حساب در بروی

شبِ حساب و کتاب است و گوشمالِ ترامپ

تقاص مدرسه هرچند هست مدرسه‌ای؛

نمی‌زنیم به صد بچه با روال ترامپ

برای آنهمه کودک که جایشان خالی‌ست

نمی‌شویم به هر حال، بی‌خیال ترامپ

ترامپ با پسرانش؛ به انتقام همه!

چه اتفاق بزرگی‌ست انحلال ترامپ

به راستی! چه خبر از ملانیا خانم؟

به انتقام زنان، او شود ملال ترامپ!

پسر به جای پسر؛ زن به جای زن؛ چه شود!

قصاص و خون، شده این روزها وبال ترامپ

کم است فرصتِ «بارون، ملانیا، جونیور»

که می‌رویم به وقتش سراغ آلِ ترامپ