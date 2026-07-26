به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در مکتب عشق» تازه‌ترین اثر ولی‌الله فتحی، شاعر حوزه شعر آیینی، به‌تازگی توسط انتشارات پیام اندیشه عدالت منتشر شد.

این مجموعه دربرگیرنده اشعاری با مضامین توحیدی، مناجات، مدح و منقبت اهل‌بیت(ع)، ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) و همچنین برخی موضوعات اجتماعی است که شاعر آنها را در دوره‌های مختلف سروده و اکنون در قالب یک مجموعه مستقل در اختیار مخاطبان قرار داده است.

فتحی در مقدمه کتاب با ستایش خداوند و درود بر پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) عنوان می‌کند که بخش قابل‌توجهی از اشعار این اثر، در مجموعه‌های پیشین او از جمله «عشق»، «سبز غزل»، «سرخ غزل»، «زرد غزل» و «گوناگون» منتشر نشده بودند. همچنین بخشی از اشعاری که به دلیل حجم بالای چاپ دوم کتاب «عشق» از چاپ سوم آن حذف شده بود، در این مجموعه جای گرفته است.

بر اساس توضیحات نویسنده، اشعار کتاب به‌صورت الفبایی و بر اساس عنوان آثار تنظیم شده‌اند و علاوه بر غزل، قالب‌هایی چون قصیده، دوبیتی، سه‌بیتی، چهاربیتی و چهارپاره را نیز در بر می‌گیرند. به گفته او، غلبه مضامین ولایی و آیینی سبب شده این مجموعه با عنوان «در مکتب عشق» نام‌گذاری شود.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«بیا، بنگر حال من دگرگون است

از گریه دیده، دل کاسه‌ای پر از خون است

یاد ناز نگاهت چه می‌شود این جان

هوای عشق تو دارد، بیا که مجنون است.»

و در فرازی دیگر شاعر، آرامش حقیقی را در یاد خداوند می‌داند و می‌سراید:

«ولی به یاد خدا می‌شود دلم راحت

تو فاتحا همه جا یاد او بکن با شور

که نام اوست شفا، هم دوا، ببین چون است.»

«در مکتب عشق» با رویکردی معنوی و با تکیه بر مضامین دینی، عرفانی و ولایی، تازه‌ترین اثر ولی‌الله فتحی برای علاقه‌مندان به شعر آیینی و دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) به شمار می‌رود.