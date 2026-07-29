حمایت مالیاتی از ۱۸۰ محصول راهبردی/ پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمدحسین اکبری نماینده دفتر حمایت و توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی در نشست «معرفی فرایندها، ظرفیتها و فرصتهای حمایتی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان» که با هدف آشنایی متخصصان، کارآفرینان و نخبگان ایرانی خارج از کشور با ظرفیتها و برنامههای حمایتی این معاونت برگزار شد، با تبیین ساز و کارهای حمایتی جدید، از طیف گستردهای از تسهیلات فراتر از حمایتهای مالیاتی و بیمهای خبر داد.
وی تأکید کرد: پس از اخذ گواهی دانشبنیان، این شرکتها در تمامی مراحل از جمله گمرک، استقرار، نظاموظیفه و توانمندسازی، از پشتیبانی ویژه این معاونت برخوردار خواهند بود.
اکبری از معافیتهای گسترده در حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض وارداتی برای تجهیزات آزمایشگاهی، ماشینآلات خط تولید و اقلام مورد نیاز مهندسی معکوس سخن گفت.
وی همچنین به یک امتیاز ویژه اشاره کرد که به موجب آن، شرکتهای دانشبنیان میتوانند سالانه یکبار کالاهای مرتبط با تحقیق و توسعه را بدون نیاز به ثبت سفارش و صرفاً با معرفی از سوی معاونت علمی، از گمرک ترخیص کنند.
علاوه بر این، در بخش استقرار، وی از تفاهمنامههایی یاد کرد که از طریق آنها، شرکتها میتوانند محدودیتهای سازمان محیطزیست (مربوط به شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها) و موانع استقرار دفاتر در مناطق مسکونی را با معرفی معاونت علمی برطرف کنند.
نماینده دفتر حمایت و توسعه همچنین به مدیریت سرمایههای انسانی و چالشهای نیروی کار اشاره کرد و از تسهیلات ویژه در حوزه نظاموظیفه خبر داد؛ بهطوری که شرکتهای دانشبنیان میتوانند از مشمولان خدمت سربازی به عنوان نیروی امریه در بخش R&D استفاده کنند که این سهمیهها بسته به سطح نوآوری شرکت (نوپا، نوآور یا فناور) از دو تا پنج سهمیه متغیر است.
وی همچنین از امکان استفاده از طرح «پروژه جایگزین خدمت» برای افراد شاغل در این شرکتها یاد کرد.
در نهایت، اکبری با اشاره به خدمات توانمندسازی از جمله ارزشگذاری دانش فنی و تحقیقات بازار که بخشی از هزینههای آن توسط معاونت علمی جبران میشود، بر نقش این نهاد در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تأکید کرد.
وی تصریح کرد که معاونت علمی به عنوان نماینده حقوق شرکتهای دانشبنیان در این ستاد، متعهد است تا از طریق مکاتبات رسمی، معضلات اداری و ساختاری این شرکتها را در برابر سازمانهای مختلف حل و فصل نماید.
مشوقهای مالیاتی گسترده برای صنایع استراتژیک و پروژههای R&D
زهره سروی، نماینده دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی و فناوری، در تبیینی از سازوکارهای حمایتی این دبیرخانه، خاطرنشان کرد: مشوقهای مالیاتی با هدف هدایت سرمایهها به سمت دو حوزه «تحقیق و توسعه» و «سرمایهگذاری» طراحی شدهاند تا ریسک ورود به بازارهای راهبردی برای شرکتها کاهش یابد.
او ادامه داد: در بخش اول این راهبرد، مشوقهای مربوط به تحقیق و توسعه (R&D) با هدف پوشش هزینههای علمی و فرآیندی، از حقوق نیروی انسانی و اجاره فضا تا ثبت اختراع و استهلاک تجهیزات را شامل میشود. این حمایتها که پروژههایی از چند صد میلیون تا ۳۰۰ میلیارد تومان را پوشش میدهد، با هدف تقویت زیرساختهای علمی انجام میشود.
وی افزود: در مقابل، برای ایجاد مقیاس صنعتی و راهاندازی خطوط تولید، سیاستهای حمایتی در حوزه سرمایهگذاری بسیار گستردهتر است؛ بهطوری که تا ۱۰۰ درصد هزینه تجهیزات داخلیسازی شده و ۵۰ درصد هزینه تجهیزات خارجی (فاقد نمونه داخلی) میتواند مشمول اعتبار مالیاتی شود. این طرحها که در برخی موارد به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان نیز میرسند، مستقیماً با هدف جایگزینی واردات و تقویت زنجیره ارزش صنایع پیشرو تدوین شدهاند.
نماینده دبیرخانه افزود: تمرکز اصلی این مشوقها بر ۱۸۰ محصول راهبردی و گلوگاهی است که توسط دستگاههای دولتی شناسایی شدهاند.
وی تصریح کرد: معیار اصلی برای پذیرش این پروژهها، برخورداری از «نوآوری غیرتکراری» و «سطح فناوری مناسب» است؛ به گونهای که محصول تولیدی نباید در سطح کشور تکرارپذیر باشد تا ارزش افزوده واقعی ایجاد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این ساختار مالی، به شرکتهای نوپا انگیزه میدهد تا با اثبات توانمندی خود در پروژههای راهبردی، به زنجیره تولید شرکتهای بزرگ و صنایع استراتژیک کشور پیوند بخورند.
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