به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوی تیم ملی کوراش اظهار کرد: کوراش برای ما از سایر رشتههای رزمی اهمیت ویژهای دارد چرا که این رشته به دلیل ویژگیهای آئینی و فرهنگی خود، نزدیکی زیادی به ورزشهای سنتی و تمدنی ما دارد.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای کوراش در کشور، حمایتهای لازم از این رشته انجام خواهد شد. انجمن کوراش با توجه به تلاشهای نصیرنژاد در فدراسیون جهانی و مسئولیتی که خسرویار پذیرفته، باید شرایط بهتری برای برگزاری اردوهای منظم و حرفهای در بخش بانوان و آقایان داشته باشد.
وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: کوراش در این دوره از بازیهای آسیایی قطعاً سهم برجستهای در جایگاه کاروان ورزش ایران خواهد داشت. شاید در گذشته روی یک مدال طلا برنامهریزی میکردیم، اما با تلاشهایی که ورزشکاران، مربیان و مسئولان این رشته انجام دادهاند، امیدواریم در بازیهای آسیایی شرایط بهتری نسبت به گذشته رقم بخورد.
دنیامالی با اشاره به برنامههای وزارت ورزش برای توسعه رشتههای مستقل گفت: تلاش میکنیم رشتههایی مانند کوراش که در قالب انجمنهای مستقل فعالیت میکنند، ساختار منسجمتری پیدا کنند، در ۳۱ استان دارای هیأتهای فعال باشند و بتوانیم مانند سایر فدراسیونها برای آنها اعتبار و حمایتهای لازم را اختصاص دهیم.
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