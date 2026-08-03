به گزارش خبرنگار مهر، الیاس علیاکبری سرمربی تیم ملی کوراش اظهار کرد: همیشه به این موضوع افتخار میکنم که یک ایرانی توانسته این مسیر را در کوراش طی کند و امیدوارم این رشته در بازیهای آسیایی ژاپن هم بتواند موفقیتهای گذشته را تکرار کند.
وی افزود: ایران در دورههای اخیر بازیهای آسیایی توانسته بهترین بهرهبرداری را از کوراش داشته باشد. در جاکارتا و هانگژو موفق به کسب مدال طلا شدیم و امیدواریم در ژاپن نیز بتوانیم این روند را ادامه دهیم و دوباره طلاهای ارزشمندی کسب کنیم.
سرمربی تیم ملی کوراش ادامه داد: در جاکارتا در بخش بانوان نتوانستیم مدالی کسب کنیم، اما در هانگژو با حمایتهای صورت گرفته توانستیم موفقیت بانوان را رقم بزنیم و دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست بیاوریم.
علیاکبری با اشاره به اهمیت حمایت نهادهای ورزشی عنوان کرد: مشکلی که در کمیته ملی المپیک داشتیم با پیگیریهای انجامشده حل شد و از این بابت تشکر میکنم. وزارت ورزش هم هر زمان که انجمن نیاز به کمک یا حمایت داشته، به ویژه در بحث میزبانیها، کنار ما بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه حرفهایتر به کوراش از سوی کمیته ملی المپیک گفت: انتظار داریم کمیته ملی المپیک نگاه ویژهای به این رشته داشته باشد، چرا که کوراش پتانسیل کسب مدالهای طلای بیشتری را دارد. اگر ورزشکاران ما اردوهای منظمتری داشته باشند و حمایت بیشتری دریافت کنند، رنگ مدالها میتواند تغییر کند.
سرمربی تیم ملی کوراش خاطرنشان کرد: نباید بعد از پایان بازیهای آسیایی، این رشته فراموش شود و تنها در هفت یا هشت ماه پایانی مسابقات مورد توجه قرار بگیرد، چرا که در این مدت فرصت زیادی برای کار کردن وجود ندارد. اگر از بعد از بازیها برای اعزامها و برنامههای آمادهسازی سرمایهگذاری شود، میتوانیم در دورههای بعدی مانند کشتی، مدالهای طلای بیشتری کسب کنیم.
علیاکبری از حمایتهای کوروش خسرویار تقدیر کرد و گفت: خسرویار در این مدت برای ما مانند یک پدر بودند و هر زمان مشکلی داشتیم از کمک و حمایت ایشان بهره بردیم. امیدوارم با ادامه این حمایتها، کوراش ایران بتواند موفقیتهای بیشتری کسب کند.
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